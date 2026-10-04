El 112 eleva a roja la alerta de este domingo por lluvias y tormentas en la Serena, Tierra de Barros y sur de Badajoz

Archivo - Un viandante bajo la lluvia en una ciudad española. - Eduardo Briones - Europa Press - Archivo

MÉRIDA, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 112 Extremadura ha puesto en alerta roja por lluvias y tormentas a las zonas de la Serena, Tierra de Barros y sur de la provincia de Badajoz para este domingo.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), estas zonas registrar precipitaciones acumuladas de 60 milímetros en una hora, por lo que se ha activado la alerta de peligro extraordinario.

La alerta del 112 se va a mantener desde las 11,00 hasta las 22,00 horas de este domingo.

En cuanto al resto de Extremadura, las Vegas del Guadiana, la Meseta cacereña y Villuercas y Montánchez se mantienen en alerta naranja, mientras que el Tajo y Alagón y norte de la provincia de Cáceres permanecen en amarillo.