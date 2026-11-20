Alerta amarilla por lluvias en el norte de Cáceres el 21 de noviembre de 2026 - 112 EXTREMADURA

MÉRIDA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura ha activado la alerta amarilla por lluvias en el norte de Cáceres, desde las 06,00 a las 22,00 horas de este sábado, día 21.

Las previsiones de la Agencia estatal de Meteorología (Aemet) indican que en el norte de Cáceres podría haber una precipitación acumulada de 40 litros por metro cuadrado en 12 horas.

De este modo, el 112 Extremadura recomienda a las alcaldías que mantengan en situación de alerta a las agrupaciones de voluntariado de Protección Civil y a la Policía Local, así como a los servicios de mantenimiento para que revisen y presten especial atención a los sumideros, socavones y muros en mal estado.

También se aconseja a la ciudadanía circular por las carreteras con la máxima precaución, prestando especial atención a posibles desprendimientos de tierra, no atravesar carreteras inundadas, y no estacionar en cauces secos ni en las orillas de los ríos, indica en nota de prensa la Junta de Extremadura.

Igualmente, mantener limpios los sumideros de las casas, así como los sistemas de evacuación de aguas y en caso de emergencia contactar telefónicamente con el 112 Extremadura.