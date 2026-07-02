El 112 Extremadura activa este jueves la alerta naranja por altas temperaturas en varias zonas de la región

Avisos para el 2 de julio en Extremadura - AEMET

MÉRIDA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura activará este jueves, 2 de julio, desde las 13,00 Y hasta las 21,00 horas la alerta naranja por altas temperaturas en las Vegas del Guadiana, Tierra de Barros y La Serena, sur de la provincia de Badajoz, Meseta cacereña y Villuercas y Montánchez.

Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las temperaturas podrán superar los 40 grados centígrados en estas zonas.

Ante esta previsión, el 112 Extremadura recomienda a las alcaldías que mantenga en situación de alerta a las agrupaciones de voluntariado de Protección Civil de sus respectivas localidades, así como a los servicios de Policía Local.

A la ciudadanía se le aconseja evitar la exposición al sol en las horas centrales del día; beber abundantes líquidos sin esperar a tener sed, sobre todo agua y zumos refrigerados, y evitar comidas copiosas y no consumir bebidas alcohólicas.

También se aconseja reducir la actividad física y permanecer en lugares ventilados o acondicionados; usar ropa de tejidos naturales, ligera y holgada, de colores claros, sombrero, gafas de sol y cremas protectoras solares.

En las casas, el Centro 112 recomienda utilizar las habitaciones más frescas, bajar persianas y cerrar ventanas por el día y abrirlas por la noche para ventilar; mantener los alimentos en el frigorífico y vigilar siempre las medidas higiénicas de conservación.

También prestar atención a los menores de edad y personas mayores, vigilando su grado de hidratación y, en caso de urgencia, ponerse en contacto con el 112.