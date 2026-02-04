El 112 Extremadura activa esta medianoche la alerta naranja por lluvias en el norte de la provincia de Cáceres

Peatones se protegen de la lluvia bajo sus paraguas - María José López - Europa Press

MÉRIDA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura activará esta próxima medianoche y hasta las 18,00 horas de este jueves, día 5, la alerta naranja por lluvias en el norte de la provincia de Cáceres, donde según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la precipitación acumulada en 12 horas alcanzará los 80 litros por metro cuadrado.

En las zonas cacereñas de las Villuercas y Montánchez, Tajo y Alagón, y Meseta Cacereña, así como en el sur de la provincia de Badajoz y en las comarcas de Barros y Serena, el 112 Extremadura activará la alerta amarilla por lluvias esta medianoche, situación que en la provincia de Cáceres se mantendrá hasta las 18,00 horas y en la pacense hasta las 12,00 horas de este jueves.

Según las previsiones de la Aemet, la precipitación acumulada en 12 horas en estas zonas podría alcanzar los 40 litros por metro cuadrado.

La alerta amarilla por vientos, del suroeste y con rachas máximas de 80 kilómetros por hora, se activará en la comunidad autónoma desde las 3 de la mañana hasta las 18,00 horas de este jueves, apunta en nota de prensa la Junta de Extremadura.

El 112 mantiene activada la alerta amarilla por vientos en el sur de la provincia de Badajoz y en las zonas de Barros y Serena desde las 11,00 horas de este miércoles hasta esta medianoche, vientos que según la Aemet pueden alcanzar rachas máximas de 70 kilómetros por hora.

Así, el Centro 112 recomienda a las alcaldías mantengan en situación de alerta a las agrupaciones de voluntariado de Protección Civil de sus respectivas localidades, así como a la Policía Local y servicios de mantenimiento para que revisen y presten especial atención a sumideros, socavones, andamiajes, cornisas, tejados, muros en mal estado y áreas arboladas, restringiendo el acceso a aquellas zonas que puedan representar un riesgo.

A la ciudadanía se le aconseja circular por las carreteras con la máxima precaución posible, prestando especial atención a posibles desprendimientos de tierra; no atravesar carreteras inundadas y no estacionar en cauces secos ni orillas de los ríos.

En cuanto al viento, se recomienda guardar objetos que puedan ser desplazados como toldos y tiestos, y evitar protegerse en muros, tapias o árboles.

En caso de tener que circular por carreteras y realizar adelantamientos, hacerlo con especial cuidado sobre todo cuando se trate de vehículos de mayor volumen, y al pasar por túneles o viaductos.

En caso de emergencia, contactar telefónicamente con el Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura.