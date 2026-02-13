El 112 Extremadura amplía la alerta amarilla por viento a las zonas del Tajo y Alagón

Archivo - Imagen de recurso de un día de fuertes vientos. Archivo - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura ha ampliado la alerta amarilla por vientos para las zonas cacereñas del Tajo y Alagón hasta las 18 horas de este viernes.

Esta ampliación se suma a la alerta amarilla por lluvias para las zonas Norte, Villuercas y Montánchez en la provincia de Cáceres, así como por vientos en la provincia de Badajoz, la meseta cacereña, Villuercas y Montánchez en la cacereña, informa el 112 Extremadura en nota de prensa.

En concreto, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé vientos de componente oeste con rachas máximas de 70 kilómetros por hora, además de lluvias con una precipitación acumulada de 40 litros por metro cuadrado en 12 horas, desde las 00,00 horas hasta las 18,00.

RECOMENDACIONES

El 112 Extremadura recomienda a las alcaldías de dichas zonas que mantengan en situación de alerta a las agrupaciones de voluntariado de Protección Civil de su localidad, así como a la Policía Local y servicios de mantenimiento de su ayuntamiento para que revisen y presten especial atención a sumideros, socavones, andamiajes, cornisas, tejados, muros en mal estado y áreas arboladas, restringiendo en su caso el acceso a aquellas zonas que puedan representar un riesgo.

A la ciudadanía en general se le insta a circular por las carreteras con la máxima precaución posible, prestando especial atención a posibles desprendimientos de tierra, no atravesar carreteras inundadas, no estacionar en cauces secos, ni en las orillas de los ríos.

En cuanto al viento, se recomienda guardar objetos que puedan ser desplazados, como toldos o tiestos, así como evitar protegerse en muros, tapias o árboles.

En caso de tener que circular por carreteras, se recomienda hacerlo prestando atención a la hora de realizar adelantamientos, especialmente a vehículos de mayor volumen, y al pasar por túneles o viaductos.