El 112 Extremadura eleva a naranja la alerta por lluvias este lunes en el norte de Cáceres y la amplía hasta el martes

Archivo - Personas con paraguas bajo la lluvia. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MÉRIDA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura ha elevado la alerta amarilla por lluvias, prevista para este lunes, en el norte de la provincia de Cáceres, a nivel naranja, ante la previsión de alcanzar una precipitación acumulada de 80 litros por metro cuadrado en 12 horas en esta zona.

Debido a esta situación, se mantiene la hora de activación a las 15,00 horas y se prolonga su finalización hasta las 12,00 horas de este martes, 27 de enero.

El 112 recomienda a las alcaldías que mantengan en situación de alerta a las agrupaciones de voluntariado de Protección Civil de las localidades de esta zona, así como a la Policía Local y a los servicios de mantenimiento de los ayuntamientos para que revisen y presten especial atención a los sumideros, socavones y muros en mal estado.

A la ciudadanía en general se le aconseja circular por carreteras con la máxima precaución posible y prestar especial atención a posibles desprendimientos de tierra, no atravesar carreteras inundadas y no estacionar en cauces secos ni en las orillas de los ríos.

Del mismo modo, se recomienda mantener limpios los sumideros y sistemas de evacuación de agua en los hogares y en caso de necesidad, ponerse en contacto con el 112.