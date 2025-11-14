El 112 de Extremadura gestiona al menos 74 incidentes relacionados con la borrasca Claudia

Archivo - Una mujer pasea por una calle con un paraguas - EUROPA PRESS - DIEGO RADAMÉS - Archivo

MÉRIDA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 112 de Extremadura ha gestionado al menos 74 incidentes relacionados con los fenómenos meteorológicos adversos que están afectando a Extremadura como consecuencia de la borrasca Claudia.

Así, desde las 00,00 horas del día 13 hasta las 15,00 horas de este viernes, día 14, se han recibido un total de 3.012 llamadas y se han gestionado 629 incidentes, de los que al menos 74 están relacionados con los fenómenos meteorológicos adversos.

Estos incidentes han consistido en 74 asistencias técnicas motivadas por la necesidad de achiques, limpieza de calzada por árboles, ramas y/o diversos objetos que impiden la normal circulación, presencia de balsas de agua en la calzada, incidentes relacionados con el suministro o cableado eléctrico y retirada de objetos desplazados como carteles, contenedores o plásticos.

En este mismo periodo se han gestionado un total de 35 incidentes por accidentes de tráfico, de los cuales han sido ocho en casco urbano y 27 en ámbito interurbano, según los datos aportados por la Consejería de Presidencia, Interior y Diálogo Social.