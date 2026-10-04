El 112 gestiona 19 incidentes en la provincia de Badajoz relacionados con las fuertes lluvias

MÉRIDA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 112 Extremadura ha atendido 330 llamadas y ha gestionado 90 incidentes entre las 11,00 y las 13,30 horas de este domingo, de los que 19 tenían relación con las fuertes lluvias.

Las incidencias se han localizado, según ha informado el 112 Extremadura a través de sus redes sociales en Villanueva de la Serena, Orellana, Alconchel, Higuera de Vargas, Hornachos, Burguillos del Cerro y Talarrubias.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado este domingo la alerta roja por fuertes lluvias en las zonas de la Serena, Tierra de Barros y el sur de la provincia de Badajoz. Una vez concluya la alerta roja, esta bajará a naranja y permanecerá activa hasta las 22,00 horas de este domingo.