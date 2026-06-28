El 112 recomienda cerrar puertas y ventanas y el uso de mascarilla a la población afectada por el incendio de Castuera

Incendio forestal declarado en Castuera (Badajoz), a 28 de junio de 2026. - PLAN INFOEX

El Infoex ha activado el nivel 1 por posible afección del humo a Puerto Hurraco

CASTUERA (BADAJOZ), 28 (EUROPA PRESS)

El 112 ha recomendado cerrar puertas y ventanas y el uso de mascarilla a la población que se vea afectada por el humo del incendio forestal que se ha declarado en Castuera (Badajoz).

El Plan de Lucha Contra Incendios Forestales de Extremadura (Plan Infoex) ha activado este domingo el nivel 1 de peligrosidad en el incendio forestal por posible afección del humo a la cercana localidad de Puerto Hurraco.

En torno a las 14,00 horas trabajaban en el incendio medios del Infoex, de la Diputación de Badajoz y del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco).

En concreto, unas siete unidades de bomberos forestales terrestres, y tres unidades helitransportadas, dos agentes del medio natural y dos técnicos de extinción, así como cuatro helicópteros, tres hidroaviones y dos maquinarias pesadas, según ha informado el Infoex a través de sus redes sociales.