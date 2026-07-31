Unas 180 mujeres migrantes vulnerables participarán en un proyecto del IMEx para fomentar su empleabilidad

La directora general del IMEX, Estefanía Rodríguez, presenta el proyecto 'EMMA - EUROPA PRESS

BADAJOZ, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de la Mujer de Extremadura (IMEX) ha presentado este viernes el proyecto 'EMMA' (Empoderamiento de mujeres en acción), que promueve la orientación, la formación y el acompañamiento para mejorar la empleabilidad de mujeres migrantes en situación de vulnerabilidad, promoviendo su inclusión sociolaboral y el fortalecimiento de su autoestima.

El proyecto ha sido presentado este viernes en una jornada celebrada en la Casa de la Mujer en Badajoz ante entidades o asociaciones que trabajan con mujeres y prevé llegar a unas 180 destinatarias, con las que se trabajará en sus habilidades laborales y profesionales dentro de un programa que se va a desarrollar durante el nuevo curso 2026/27.

En declaraciones a los medios, la directora general del IMEX, Estefanía Rodríguez ha explicado que 'EMMA' es un proyecto "histórico" de este organismo, que va a trabajar para la inserción sociolaboral de mujeres migrantes en la región, financiado por el Fondo Social Europeo Plus al 85 por ciento y al 15 por ciento por parte de la comunidad autónoma, con una inversión de casi 100.000 euros.

La Fundación Sorapán de Rieros se encargará en desarrollar este proyecto, sobre el que ha explicado que las mujeres migrantes "parten de una desventaja y de discriminaciones múltiples", por lo que es "necesario" trabajar en sus habilidades laborales y profesionales, en materia de intermediación laboral y hacer "de contacto" con empresas para que puedan tener un proyecto de vida "digno" encaminado a través de su inserción laboral.

El perfil, ha detallado, pasa por mujeres migrantes de procedencia extranjera, con las que se va a trabajar en diferentes sesiones individuales y grupales sus habilidades laborales y profesionales, en aspectos tales como su autoestima, autoeficacia, un currículum "eficaz" o el trabajo en equipo, además de las habilidades sociales o la preparación de entrevistas, aspectos todos ellos que "siempre son muy importantes a la hora de enfrentarnos al mundo laboral y conseguir una inserción adecuada".

Rodríguez ha señalado que todas las acciones que desarrolla el Instituto de la Mujer se destinan a toda la comunidad "para alcanzar el máximo impacto posible", mientras que sobre las condiciones de estas mujeres con múltiple discriminación ha incidido en que las que reúnen "transversalizan su propia vulnerabilidad".

"Cuando ellas vienen huyendo de las condiciones que existen en sus países, que son guerras, regímenes totalitarios, catástrofes, pobreza, llegan aquí y se encuentran con dificultades idiomáticas, falta de red de apoyo, falta de red de cuidado para sus hijos e hijas", ha resaltado, junto con que "todas esas cosas las sitúan en una situación de discriminación evidente para acceder al mercado laboral".

En relación a los contactos con empresas, ha considerado que la parte de intermediación es "muy importante" y que hay que buscar y encontrar empresas que sean "responsables" y no solo que trabajen en la inserción laboral, sino que acojan "con calidez", "entiendan los perfiles" y "estén dispuestos a romper estereotipos y prejuicios".

Así, la Fundación Sorapán de Rieros va a llevar a cabo estas intermediaciones laborales, pero también se contemplan "acciones clave" que creen que van a complementar "muy bien" tanto este programa de empleo como otro que saldrá próximamente en el IMEX.

"CADA MUJER PRESENTA UNA REALIDAD DISTINTA"

Desde la Fundación Sorapán de Rieros, María del Carmen Tienza es la coordinadora del proyecto 'EMMA' y ha explicado que tendrá varias líneas de actuación, de manera tal que van a trabajar de manera individual con itinerarios personalizados "porque cada mujer representa una realidad distinta y hay que adaptarlos a su situación".

También van a desarrollar talleres grupales para trabajar competencias para la empleabilidad y un curso de español, facilitándolo a través de competencias digitales y de forma presencial.

"Nuestro objetivo es mejorar la empleabilidad de estas mujeres, no sólo conseguir empleo, sino que se inserten en el mercado laboral de Extremadura", ha precisado, mientras que sobre las 180 mujeres a las que está destinado ha puesto el acento en que no tienen formación o están teniendo problemas para homologar sus títulos, por lo que se les hace difícil la búsqueda de empleo al no tener experiencia demostrable en Extremadura, ni esa formación que las empresas les demandan, de ahí los itinerarios personalizados.

Sobre los países de procedencia de estas mujeres, ha apuntado que se están encontrando que hay "muchas derivaciones" de Latinoamérica y Marruecos, principalmente, aunque también algunas pueden venir de la Unión Europea, dado que muchas mujeres son "nómadas" y no sólo han venido de su país de origen, sino que vienen derivadas de otros donde no han encontrado las oportunidades "suficientes".