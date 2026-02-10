Unos 180 pilotos participaran en Mérida en la primera prueba del Campeonato de España de Motocross el 21 y 22 de febrero

Presentación del Campeonato de España de Motocross 2026 - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El circuito municipal de Royanejos 'Vía de la Plata', en Mérida, reunirá los próximos días 21 y 22 de febrero a unos 180 pilotos de varias categorías que disputaran la primera prueba del calendario del Campeonato de España de Motocross.

Un evento organizado por el MotoClub Vía de la Plata, en coordinación con la Real Federación Motociclista Española (RFME), que contará con las categorías MX85, MX65, Sub-18, MX Féminas, con la participación de Daniela Guillén, campeona del Mundial Femenino de Motocross (WMX), y MX Máster.

La cita deportiva ha sido presentada este martes por el delegado de Deportes, Antonio Marín; la presidenta del Motoclub Vía de la Plata, María Elena Macías, y el presidente de la Federación Extremeña de Motociclismo, Juan Carlos Sánchez Núñez.

La prueba comenzará el 20 de febrero, en horario de 16,00 a 19,00 horas, con las verificaciones administrativas de identidad y licencias, así como las técnicas para "comprobar el estado de las motocicletas y la equipación, y que cumplen todas las condiciones reglamentarias", ha indicado Macías.

"Las perfectas condiciones del circuito permiten que, gracias a la pista de arena fina y a un maravilloso drenaje, se pueda seguir adelante con la carrera".

La competición arrancará el sábado, día 21, a las 09,30 horas con los entrenamientos cronometrados de las distintas categorías, organizados por la Real Federación Motociclista Española, tras los cuales se celebrarán las primeras mangas de MX85, MX65, MX Féminas y MX Máster. Asimismo, la categoría Sub-18 completará su jornada de entrenamientos y manga de clasificación.

La jornada del domingo 22 arrancará a las 09,00 horas con los entrenamientos, seguidos de un reconocimiento de pista de aproximadamente 20 minutos para "conocer el terreno y comprobar las condiciones del trazado", ha explicado Macías.

En concreto, se disputarán las segundas mangas de MX85, MX65, MX Féminas y MX Máster, además del campeonato completo, primera y segunda manga, de la Sub-18.

Finalmente, una vez finalizado el campeonato, se procederá a la entrega de premios a partir de las 15,10 horas. Además, el precio de entrada es de 15 euros y para los menores de diez años gratuita.

Macías ha señalado que la categoría infantil cuenta con 40 plazas, aunque se han registrado 54 participantes, lo que llevará a celebrar una manga especial en MX65. En el caso de MX85, con 39 inscritos, se seguirá el mismo procedimiento.

INVERSIÓN EN EL CIRCUITO

El delegado de Deportes, Antonio Marín, ha destacado que Mérida está de "enhorabuena", ya que volverá a acoger un campeonato de España, en concreto la primera prueba del certamen, gracias a una inversión de 150.000 euros realizada por el ayuntamiento en el circuito en 2025.

Asimismo, ha indicado que se espera la llegada a Mérida de unas 370 personas, incluyendo a los pilotos, sus familiares y equipos técnicos, lo que "generará una economía en la ciudad que será motivo de alegría para todos". "Un campeonato de gran nivel que demuestra cómo la capital extremeña es el escaparate del motocross a nivel nacional", ha concluido.

Finalmente, el presidente de la Federación Extremeña de Motociclismo, Juan Carlos Sánchez Núñez, ha resaltado la labor del Motoclub Vía de la Plata en el campeonato de las autonomías y ha afirmado que, gracias a la inversión del consistorio, "celebrar esta competición es un verdadero premio que no todos pueden disfrutar".