Unas 2.000 personas se manifiestan en Almaraz para pedir una prórroga de diez años para la Central Nuclear

Publicado 11/03/2019 20:04:13 CET

ALMARAZ (CÁCERES), 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de 2.000 personas han participado en la tarde de este lunes en una manifestación para reclamar la prórroga de la actividad de la Central Nuclear de Almaraz por otros diez años, ampliando de esta forma la fecha establecida por el Ministerio de Transición Ecológica y por algunas de las empresas propietarias de la central.

La marcha ha discurrido sin incidentes desde las puertas de la Central Nuclear de Almaraz hasta el ayuntamiento de esta localidad cacereña, donde una de las integrantes de la Plataforma Ciudadana Vida, creada para promover la ampliación de la central ha leído un manifiesto desde su balcón.

Un manifiesto en el que se ha abogado por la ampliación de la vida útil de la central ya que "el pan de nuestros vecinos es lo que está en juego" así como "el futuro de miles de extremeños que no quieren, una vez más, tener que abandonar su tierra".

La plataforma ha denunciado en su manifiesto que "las anunciadas alternativas no se han visto materializadas en ninguno de sus aspectos", así como que "no existe ningún dato que nos asegure la creación de un tejido industrial en la comarca" no sólo que pueda suplir los puestos de trabajo "de calidad" sino la "cantidad que genera la central".

Desde la plataforma ciudadana se ha destacado que la energía nuclear es el método "más limpio de los que operan en España, con cero emisiones de CO2" y han puesto como ejemplo al país vecino, Francia, donde operan un total de 59 reactores nucleares, en contraposición a Alemania donde "tras el cierre de su parque nuclear, ha sufrido un alarmante aumento de las emisiones".

Según señalan, el reactor 1 de la central "es el más seguro de Europa", se han invertido "600 millones de euros" en las reformas de la central y con ellas, es posible alargar su vida "hasta los 60 u 80 años" como ocurre en "Estados Unidos, Holanda o Suecia".

LLEGAR A LOS DIEZ AÑOS MÁS

Posteriormente en rueda de prensa, la alcaldesa de Almaraz, Sabina Hernández, ha destacado que el "objetivo es llegar a los 10 años" y por tanto "si se cumple el calendario que han dicho hasta 2028" no se cumpliría "el objetivo que nos promueve a luchar" por lo que seguirían las movilizaciones "por el empleo y el desarrollo en esos 10 años para subsanar la pérdida que pudieramos llegar a tener, que es muy grande".

Sobre la incertidumbre en el panorama político nacional, con elecciones el próximo 28 de abril, la alcaldesa de Almaraz ha manifestado que "hay que esperar" al resultado de las elecciones, pero que la "decisión la están tomando también las empresas propietarias conjuntamente con un calendario que se ha presentado políticamente".

Por su parte, el presidente del Comité de Empresa de la Central Nuclear de Almaraz, César Vizcaíno, ha anunciado que este mismo martes se concentrarán a las puertas de la sede de Centrales Nucleares Almaraz-Trillo (CNAT) donde se van a reunir las empresas accionistas (Iberdrola, Endesa y Naturgy) para hacerles ver sus reivindicaciones" y que la planta de Almaraz "todavía es rentable".

Vizcaíno ha señalado que desde el comité de empresa tiene la esperanza en que Endesa "que va a firmar el acuerdo" de ampliación por ocho años, pero que "hasta mañana no lo van a decir" por lo que todavía es posible que cambie de opinión y que vuelva a plantear "los 10 años".

Las decisiones de solicitud de ampliación tienen que ser aprobadas por unanimidad, de ahí que se espera que mañana "en la junta de accionistas de Endesa", que se celebra también mañana, "se pidan los 10 años".

Así, el presidente del Comité de Empresa ha anunciado que "hay más movilizaciones y más acciones" que se tomarán de "manera conjunta en todas las centrales nucleares de España, en cada central se van a hacer conjuntas", no sólo en Almaraz.

A la manifestación han acudido, entre otros, la presidenta de la Diputación Provincial de Cáceres, Rosario Cordero; el presidente del PP de Cáceres, Laureano León; el secretario general del PP de Extremadura, Fernando Manzano, así como representantes de ayuntamientos cercanos, diputados regionales y nacionales.