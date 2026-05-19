Unos 25 extremeños con ELA y patologías análogas recibirán hasta 9.850 euros al mes con el grado de dependencia extrema

La portavoz de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura. - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 19 May. (EUROPA PRESS) -

Unos 25 pacientes de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y otra enfermedades análogas irreversibles que residen en Extremadura podrán recibir las ayudas de entre 3.200 y 9.859 euros con la aplicación del nuevo Grado III+ de dependencia extrema.

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha aprobado en la sesión de este martes, 19 de mayo, un decreto ley que pretende incorporar de manera urgente al ordenamiento autonómico los elementos esenciales derivados de la Ley 3/2024 de 30 de octubre, del Real Decreto-ley 11/2025 de 21 de octubre, del Real Decreto 969/2025 de 28 de octubre y de los acuerdos del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, mediante la modificación puntual del marco reglamentario vigente, sin alterar su rango normativo originario.

La norma introduce expresamente el Grado III+ de dependencia extrema, regula su reconocimiento en el procedimiento autonómico, establece medidas de agilización administrativa, adapta el catálogo de servicios y prestaciones económicas, y refuerza los mecanismos de coordinación entre los servicios sociales y sanitarios.

Una medida, ha explicado la portavoz del Ejecutivo regional tras el Consejo de Gobierno, con la que se mejorar la atención a personas con esclerosis lateral amiotrófica y con el que se reconocen "casos de extrema gravedad que necesitan una atención permanente", al que asimismo podrán acogerse pacientes de enfermedades análogas irreversibles.

En concreto, contempla un nuevo nivel de dependencia, el Grado III+, para situaciones de dependencia extrema con necesidades de cuidado intenso y de carácter continuado. Estos enfermos van a recibir como mínimo una ayuda de 3.200 euros al mes para afrontar gastos de ayuda a domicilio o de asistente personal durante cinco horas al día. La cuantía se elevará hasta los 9.859 euros mensuales para casos que requieran atención domiciliaria durante las 24 horas del día.

El copago será de "cero euros", ha remarcado la también consejera de Hacienda y Administración Pública y Diálogo Social, así como ha subrayado que el número de horas, y por tanto, la cuantía de la prestación, se establecerá "en función de las necesidades de cada enfermo, de su situación familiar y de la evolución de la propia enfermedad".

La tramitación de esta ayuda, para la que no se considerará el nivel de renta como criterio para su concesión, será prioritaria y el procedimiento tiene el carácter de urgente, teniendo en cuenta "la rapidez en la evolución de este tipo de enfermedades", de modo que las ayudas van a estar resueltas en un plazo máximo de dos meses, uno menos que el periodo que recoge la Ley de Dependencia para estos casos.

Asimismo, se bonificarán, además, de forma retroactiva desde el día de la solicitud o desde el comienzo del servicio, cuando esta fecha sea posterior a la de la solicitud. Los certificados que acrediten esta fase avanzada o esa elevada complejidad se obtendrán directamente de oficio desde el SEPAD, siempre que los autorizados den su consentimiento, ha explicado.

Por su parte, los pacientes de ELA que no tengan ese grado de dependencia extrema van a seguir recibiendo la ayuda anual que ya impulsó el gobierno extremeño en 2024, si bien con este decreto se duplica la cuantía, que pasará de los 2.000 euros actuales hasta los 4.000 euros al año.

La consejera ha explicado que esta prestación se financiará al 50% entre el Estado y la Comunidad Autónoma, con un coste en función del número de beneficiarios. Actualmente en Extremadura hay 67 pacientes de ELA, de los cuales se estima que 22 van a poder acceder al nuevo grado III+, y otras tres personas más con enfermedades análogas irreversibles.