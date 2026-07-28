Los 388 municipios de Extremadura escenifican su apoyo a Cáceres 2031, tras la adhesión de la Fempex a la Candidatura

Alcaldes de municipios extremeños apoyan la candidatura de Cáceres a Capital Europea de la Cultura en 2031 - AYUNTAMIENTO DE CÁCERES

CÁCERES, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

Más de medio centenar de municipios de la región, encabezados por el presidente de la Federación Extremeña de Municipios y Provincias (Fempex), Manuel José González, han escenificado este martes en la Plaza Mayor de Cáceres su respaldo unánime al proyecto de Cáceres para convertirse en Capital Europea de la Cultura en 2031.

Un encuentro en el que han estado presentes el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, así como alcaldes y concejales de localidades como de Badajoz, Mérida, Almendralejo, Navalmoral, Plasencia, Zafra o Coria, entre otros municipios de diversos rincones de Extremadura.

En el acto, el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, ha valorado el compromiso mostrado por los representantes locales, a los que ha agradecido que hayan acudido a este acto "con las agendas tan enmarañadas" que tienen, así como a los que les hubiera gustado asistir pero "por problemas de agenda les ha sido imposible".

"Sea como sea, gracias por esta respuesta tan masiva, generosa y con altura de miras que la candidatura de Cáceres recibe hoy desde todos los rincones de Extremadura", ha subrayado Mateos, quien ha destacado que con este acto se demuestra "una vez más a Europa que estamos ante un proyecto que nos une, nos ilusiona, nos fortalece y nos va a hacer crecer a todos yendo de la mano".

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