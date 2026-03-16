Unos 500 estudiantes de la provincia de Cáceres competirán en un concurso para fabricar el hormigón más resistente

Unos 500 estudiantes de Cáceres competirán en un concurso para fabricar el hormigón más resistente - CAATC

CÁCERES, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 500 estudiantes de Bachillerato y Formación Profesional (FP) de la provincia de Cáceres participarán en la primera edición de 'El Gran Concurso del Hormigón', una iniciativa educativa impulsada por el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos (COAAT) de Cáceres para acercar la profesión de la Arquitectura Técnica a los jóvenes y fomentar nuevas vocaciones en un sector con alta demanda laboral.

En total, más de 40 centros educativos se han sumado a este reto, en el que los alumnos tendrán que fabricar sus propias muestras de hormigón utilizando los materiales proporcionados por el Colegio. Posteriormente, estas probetas serán sometidas a ensayos de compresión en un laboratorio especializado, donde se determinará qué mezcla ha conseguido la mayor resistencia, elaborándose así un ranking entre todos los centros participantes.

El equipo que logre el mejor resultado recibirá la emblemática 'Probeta de Oro' y disfrutará de una experiencia multiaventura, que incluirá desplazamiento, comida y actividades para el grupo ganador. Además, los participantes recibirán camisetas personalizadas y distintos obsequios.

El concurso incluye también un Premio Especial a la Creatividad, dotado con 300 euros, que reconocerá el mejor vídeo, fotografía, diseño u otra propuesta creativa relacionada con el proceso de elaboración del hormigón o con la profesión de la Arquitectura Técnica. El centro ganador representará a Cáceres en la Final Nacional, donde competirá con estudiantes de otros puntos de España.

DESPERTAR VOCACIONES EN LOS JÓVENES

Durante la presentación del concurso en el IES Universidad Laboral, el presidente del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Cáceres, Diego Salas Collazos, ha destacado que el objetivo del concurso es acercar la realidad de la profesión a los estudiantes y despertar vocaciones en un momento clave para el sector.

"La Arquitectura Técnica es una profesión con una gran proyección laboral. Actualmente existe una importante demanda de profesionales cualificados y necesitamos despertar el interés de los jóvenes para garantizar el relevo generacional en el sector", ha señalado.

El proyecto busca mostrar al alumnado las múltiples facetas de esta profesión, que abarca desde la gestión técnica de obras hasta la planificación, control de calidad, sostenibilidad o rehabilitación de edificios.

El desarrollo del concurso se realizará en varias fases. Entre el 12 y 18 de marzo tiene lugar el amasado en los centros educativos donde los alumnos elaboran sus mezclas de hormigón.

La recogida de probetas se llevará a cabo entre el 7 y el 17 de abril, coordinada por el COAAT; mientras que los ensayos de rotura tendrán lugar a partir del 20 de abril, en un laboratorio especializado, donde se analizará la resistencia de cada muestra. Los resultados finales se darán a conocer durante el mes de mayo.

Para orientar a los estudiantes, el COAAT ha distribuido también material explicativo y un vídeo divulgativo en el que arquitectos técnicos muestran las distintas áreas de trabajo de la profesión.

Esta iniciativa surge en un contexto en el que el sector de la construcción afronta una creciente necesidad de profesionales cualificados, debido tanto al aumento de la construcción de viviendas como al impulso de la rehabilitación energética y la mejora de la accesibilidad en edificios.

Además, en los próximos años se prevé la jubilación de un elevado número de profesionales, lo que incrementará aún más la demanda de Arquitectos Técnicos.

En este contexto, la Escuela Politécnica de Cáceres, perteneciente a la Universidad de Extremadura (UEx), ofrece el Grado en Edificación, una titulación adaptada a los avances tecnológicos del sector, que forma a profesionales en áreas como la gestión BIM, la dirección de obra y la coordinación de seguridad y salud en las obras.