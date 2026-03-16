La N-630 concentra los nueve tramos de carretera más peligrosos de Extremadura, según Automovilistas Europeos Asociados

Archivo - Decenas de coches en la A-3, a 27 de diciembre de 2024, en Madrid (España). La segunda fase del dispositivo especial de la DGT con motivo de las fiestas navideñas comienza hoy, 27 de diciembre, y se prolongará hasta la medianoche del miércoles 1 - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID/MÉRIDA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura cuenta con nueve de los tramos de carretera con mayor índice de peligrosidad de España, localizados todos ellos en la carretera N-630, según se desprende del informe anual elaborado por la asociación Automovilistas Europeos Asociados (AEA).

Los puntos críticos se sitúan en los kilómetros 635, 647 y 685, en la provincia de Badajoz, y 445, 479, 504, 509, 542 y 568, en la de Cáceres, de la citada vía nacional.

El punto más peligroso se sitúa en el kilómetro 635 de la citada vía, entre Mérida y Torremejía, que es además el de mayor intensidad de tráfico tiene, con 4.198 vehículos diarios. En el periodo de referencia del estudio, entre los años 2020 y 2024, ha registrado nueve accidentes con al menos una víctima, ya sean heridos leves o graves, o fallecidos, con un total de 13 víctimas.

DATOS NACIONALES

Automovilistas Europeos Asociados (AEA) ha identificado los 295 kilómetros de carreteras convencionales y autovías más peligrosos de España, localizados en un total de 67 vías de 45 provincias, los peores en Asturias y Alicante. Su Índice de Peligrosidad Medio (IPM) en el quinquenio 2020-2024 ha sido, como mínimo, diez veces superior al de la media nacional.

Así lo pone de relieve el último informe de la organización dedicada a la defensa de los conductores, que ha analizado la peligrosidad de la Red de Carreteras del Estado en el quinquenio 2020-2024, a partir de los últimos datos disponibles del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

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