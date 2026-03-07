La A-66 a la altura de Cáceres se cortará al tráfico este sábado en ambos sentidos por obras

Obras en la A-58 en Cáceres - MINISTERIO DE TRANSPORTES

CÁCERES, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La autovía A-66 se cortará al tráfico en ambos sentidos entre los kilómetros 545 y el 564, a la altura de Cáceres, desde las 8,00 hasta las 15,00 horas de este sábado, 7 de marzo, cuando se desviará el tráfico por la N-630.

Un corte al tráfico que se produce por las obras de construcción del nuevo tramo de 13,5 kilómetros de la A-58 Trujillo-Cáceres-Badajoz entre la A-66 y Río Ayuela que está ejecutando el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

La actuación en su totalidad cuenta con un presupuesto vigente de 94,3 millones de euros (IVA incluido), y actualmente se están realizando los trabajos de reposición de una línea eléctrica de media tensión afectada por el nuevo trazado del enlace de la A-58 con la A-66.

Por ello, y para garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios, entre las 8,00 y las 15,00 horas de este sábado se cortarán al tráfico ambos sentidos de la A-66, entre los enlaces del kilómetro 545 (Cáceres centro-Las Capellanías) y el kilómetro 564 (Valdesalor).

Por su parte, en la N-521 (enlace con la A-66 del kilómetro 551) se cortará temporalmente el acceso a la A-66 en el sentido Mérida, mientras que también en la N-521, en el enlace con la A-66 del kilómetro 555, se cortarán temporalmente los accesos a la A-66 en el sentido Salamanca.

Durante dicho periodo de tiempo, se desviará el tráfico por la N-630 en ambos sentidos de circulación, según informa el Ministerio de Transportes en nota de prensa.