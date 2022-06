El 68% de los extremeños saldrá de vacaciones una media de 10 días y con un gasto de 950 euros por familia, según UCE

Dos de cada tres encuestado afirman ya que la pandemia no condicionará sus vacaciones

MÉRIDA, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El 68 por ciento de los extremeños tiene previsto salir de vacaciones este verano, una media de diez días, y con un gasto promedio por familia de en torno a 950 euros, según arrojan los datos de un informe presentado por la Unión de Consumidores de Extremadura (UCE).

En comparación con el anterior estudio, la organización refleja un incremento de siete puntos en el número de extremeños que prevé ir de vacaciones, pues entonces así lo señalaba el 61 por ciento.

Sin embargo, si bien son más los extremeños que se van de vacaciones, estas son más cortas, la pasar de 12 a 10 días de media. En la cara opuesta, un 32% de los extremeños continuará sin salir de vacaciones este año, sobre todo entre los mayores de 65 años y los residentes en zonas rurales.

Los principales motivos para estos extremeños que no van a salir de vacaciones son, con un 57%, que no se lo pueden permitir por motivos económicos, un 16% no se irá por ahorrar y un 15% por enfermedad.

Por otro lado, la media de gasto para las familias extremeñas se sitúa en torno a los 950 euros, cifra que la propia UCE expone con "mucha cautela" porque dependerá de diferentes variables, como son el número de personas que viajan, el alojamiento elegido, el periodo, entre otras.

El destino preferido para las vacaciones de los extremeños es la playa, opción que eligen dos de cada tres. No obstante, los destinos extranjeros se sitúan como la segunda opción elegida estas vacaciones con un 12% y, dos puntos por debajo, con un 10%, aparecen las zonas rurales.

Respecto a la fecha preferida para irse de vacaciones, repite agosto como el mes tradicional para estos días de descanso, pues es la opción elegida por el 41% de los encuestados. Diez puntos por detrás se sitúa julio.

Respecto al alojamiento, la preferencia sigue siendo el hotel, con un 39%, seguido en segunda opción por los apartamentos turísticos, con un 27%. En tercera posición está el alojamiento en casa de familiares o amigos, que es "sin duda la mejor opción en cuanto al gasto" para la economía doméstica.

En cuanto a los gastos, la organización de consumidores subraya que es "extraordinariamente complejo" obtener estimaciones "fiables" a través de una encuesta según la previsión de los propios encuestados, esta cantidad se sitúa en una media de 950 euros por familia.

El alojamiento se consolida como el gasto que más presupuesto requiere, como así indica el 44% de los encuestados. El segundo mayor gasto será el de la restauración, opción para el 35%, seguido de las actividades turísticas, las compras o transporte.

PANDEMIA

Con respecto a la pandemia, el 66% manifiesta que sus vacaciones no van a sufrir ninguna modificación. Tan solo un 34% ha vaticinado que sus vacaciones van a cambiar este año a consecuencia del Covid-19.

Entre los motivos principales de estos cambios, la razón que más se ha repetido ha sido el hecho de tener "más cuidado" en sitios públicos concurridos, seguido de evitar en todo lo posible lugares masificados.