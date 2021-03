Vara invita a ver la igualdad como "proyecto colectivo" de sociedad y no como "proyecto individual" de las mujeres

MÉRIDA, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, ha invitado a ver la igualdad como "proyecto colectivo de sociedad" y no como "proyecto individual" de las mujeres, además de apostar por que no sea un "proyecto de confrontación sino de mayorías sociales amplias" para que "no tenga nunca camino de retorno".

Así, y en la medida en que se pueda lograr esas mayorías sociales respecto a la igualdad de género, ha asegurado el presidente extremeño, se estará probablemente en el primer paso "imprescindible" para conseguir dicho objetivo.

Guillermo Fernández Vara ha realizado esas declaraciones durante su intervención en el acto institucional con motivo de la conmemoración del 8M, Día Internacional de la Mujer, celebrado en el patio de la sede de la Presidencia de la Junta en Mérida.

"El camino es largo, el trayecto es sinuoso y el trazado en empinado, pero la meta merece la pena", ha aseverado Fernández Vara, para quien ojalá que el día que se llegue a la meta, aunque él lo adivina "lejano", las generaciones que lo consigan puedan decir que "mereció la pena".

En su intervención, Vara ha valorado los avances conseguidos a favor de la igualdad en las últimas décadas y ha añadido que la igualdad entre hombres y mujeres representa también un proyecto de "respeto" por la vida y la integridad física de las mujeres, por su "libertad real" para decidir si se quiere ser madre o no o para decidir "cuándo, cómo y de qué manera" quiere mantener relaciones sexuales, así como un proyecto de conciliación familiar y laboral de toda la sociedad y en el que se debe ir de la mano.

De esta forma, el presidente autonómico ha sostenido también que para que la historia de las abuelas y madres sirva y su vida haya merecido la pena tiene que ser "necesariamente" muy diferente a la que vivan sus nietas y sus hijas, algo que, ha dicho, es el "esfuerzo" que le toca a la generación actual.

Asimismo, ha apuntado que aunque en España se viva en el mundo desarrollado no se puede olvidar, ha dicho, que a escasos kilómetros al sur aún hay mujeres que sufren la ablación de su clítoris, por lo que ha expuesto que aún quedan muchas cosas por transformar no solo en nuestro alrededor.

Asimismo, ha puesto de relevancia que es la primera vez en la que en el ámbito de la Unión Europea se produce la decisión de introducir la igualdad como un criterio a valorar en el desarrollo de los proyectos de los fondos de recuperación y resiliencia. "Pensar que eso va a ser una realidad creo que debe ser para todos un motivo de amplia satisfacción", ha apuntado.

También ha considerado Vara "un poco absurdos" los debates suscitados en los últimos días "restándole fuerza a lo que realmente tiene esto de fondo", y es que, como ha defendido, los movimientos feministas "no nacieron por capricho sino por necesidad".

ACTO INSTITUCIONAL

El acto institucional con motivo del 8M celebrado en la sede de la Junta de Extremadura ha comenzado con la interpretación de una pieza musical a cargo de la joven música extremeña de 16 años Celia Ruiz Bermudo, que también lo ha clausurado.

Tras ello, los alumnos del ciclo formativo de grado superior en Promoción de la Igualdad de Género del IES Bárbara de Braganza de Badajoz Mar Muñoz y Daniel Casado han dado lectura a la declaración institucional aprobada en Consejo de Gobierno el pasado 3 de marzo.

En dicha declaración institucional se destaca que, durante los últimos 20 años se han producido varios hitos en pro de la igualdad en la región como la creación, en el año 2001, del Instituto de la Mujer de Extremadura, así como la aprobación de la Ley de Igualdad entre Mujeres y hombres y contra la Violencia de Género en Extremadura.

De esta forma, y un año después del inicio de la pandemia de la Covid-19, la igualdad entre mujeres y hombres ocupa un papel aún "más relevante" que en el año 2020 porque, de nuevo, son las mujeres las que han visto agravada su situación de vulnerabilidad.

En este contexto, el compromiso de la Junta de Extremadura es "mayor", como así lo refleja la Agenda para la Reactivación Social y Económica de Extremadura y los Fondos de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea y del Gobierno de España.

Por ello, y mediante esta declaración institucional, el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura reafirma su compromiso con la igualdad y la aplicación de la transversalidad en las políticas públicas, como objetivo compartido en la acción gubernamental, la interlocución con los agentes sociales y económicos y la colaboración con las asociaciones comprometidas con la defensa de la igualdad.

Este compromiso, prosigue, presidirá todas las actuaciones de la toma de decisiones del Ejecutivo extremeño para transformar la realidad de Extremadura y lograr una sociedad más justa y más igualitaria.

CAMPAÑA INSTITUCIONAL 'OBJETIVO IGUALDAD'

Para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, la Junta de Extremadura ha creado una campaña institucional con el lema 'Objetivo Igualdad' protagonizada por varias mujeres en representación de las "muy diversas" mujeres extremeñas.

De esta forma, una de ellas, la ginecóloga y divulgadora Miriam Al Adib, ha tomado la palabra en el acto para explicar y abordar la brecha de género que existe en la salud y también para insistir en que se si tiene una buena educación sexual se tendrá una mejor salud sexual.

Así, ha destacado que la educación sexual no solo sirve para prevenir embarazos o enfermedades sino que hace a las personas "más libres", ayuda a romper estereotipos, brinda la posibilidad de la responsabilidad de las decisiones "libres e informadas" y previene situaciones sociales de vulnerabilidad y abuso, además de ofrecer una sociedad "más justa, respetuosa e igualitaria".

La doctora Al Adib ha asegurado que las mujeres son más longevas que los hombres pero tienen peor salud y calidad de vida que ellos, con una mayor prevalencia de dolor crónico y discapacidad, además de añadir que el 85 por ciento de los psicofármacos son administrados a mujeres.

En este punto, ha lamentado que a nivel social existen también condicionantes que empeoran la salud de las mujeres, como el rol de cuidadora o la doble jornada en casa y fuera, lo que genera mayor vulnerabilidad en su salud.

En este punto, ha lamentado que en ocasiones se trata una enfermedad física o un problema social con psicofármacos y ha añadido que, en este punto, se produce un "sesgo importante" y se da el fenómeno de la "psiquiatrización de la vida", que es más evidente en las mujeres, momento en el que también se ha referido al duelo gestacional, que es un "duelo socialmente negado" y "desautorizado".

"Por suerte, hoy tenemos un discurso social que condena firmemente la violencia de género, cosa que no tuvieron nuestras abuelas, pero que no se nos olvide una cosa, este discurso es todavía un discurso inacabado, nos queda mucho por hacer, porque no es suficiente nombrar y condenar la violencia visible, sino también la que no se ve, la violencia simbólica", ha dicho.

En esta línea, ha considerado necesario la puesta en marcha de políticas activas que resuelvan el sesgo de género en la salud de la mujeres, más trabajo multidisciplinar y educación sexual que proteja a las niñas de estereotipos y situaciones de vulnerabilidad.