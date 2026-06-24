Unas 90 viviendas de Cáceres mejoran su eficiencia energética con una inversión de 4,5 millones del Programa Barrio

El alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, y el concejal de Urbanismo, Tirso Leal, han visitado este miércoles las obras de eficiencia energética en 90 viviendas del entorno de la plaza de toros - AYUNTAMIENTO DE CÁCERES

CÁCERES 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un total de 90 viviendas situadas en nueve bloques del entorno de la plaza de toros de Cáceres --calles Delicias, Alcántara, Plasencia y Moraleja-- están mejorando su eficiencia energética con una inversión de 4,5 millones de euros que permitirá alcanzar un ahorro energético superior al 60% en la factura de la luz.

La financiación proviene del Programa Barrio de la Junta de Extremadura, al que se ha adherido el Ayuntamiento de Cáceres para impulsar la modernización del parque residencial de la ciudad y mejorar la calidad de vida de sus vecinos. Las obras contemplan actuaciones en cubiertas, la sustitución del revestimiento de fachada, la renovación de la carpintería exterior, la instalación de placas fotovoltaicas y la retirada del amianto existente en los inmuebles.

El alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, y el concejal de Urbanismo y Patrimonio Histórico, Tirso Leal, han visitado este miércoles la zona para revisar este proyecto que "supone una clara apuesta por la sostenibilidad y por la eficiencia energética", ha dicho Mateos, que ha recordado que se trata de una actuación similar a la desarrollada anteriormente en el entorno de Puente San Francisco.

Mateos ha subrayado que estas mejoras no solo permitirán reducir de forma importante el consumo energético de las viviendas, sino también "ganar en accesibilidad" para sus residentes. Y es que, de forma paralela, el proyecto incorpora una actuación de regeneración urbana del entorno, con una inversión de 481.500 euros, que incluye la construcción de plataformas únicas en las vías del barrio y la adaptación del espacio público para la futura implantación de ascensores.

En este sentido, ha incidido en la importancia de esta medida, ya que se trata de edificios de cinco alturas que actualmente carecen de ascensor, por lo que esta mejora beneficiará especialmente a las personas mayores, que constituyen buena parte de la población residente en esta zona.