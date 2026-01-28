El abandono educativo temprano en Extremadura se sitúa en el 15% en 2025

Archivo - Cuadernos - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID/MÉRIDA, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El abandono educativo temprano en Extremadura se ha situado en el 15 por ciento el pasado año 2025. La tasa de la comunidad es la sexta más elevada detrás de Murcia, Canarias, Castilla-La Mancha, La Rioja e Islas Baleares.

En el conjunto del país, el abandono educativo temprano ha descendido el pasado año al 12,8 por ciento, 0,2 puntos porcentuales menos que en 2024, lo que supone la confirmación de la tendencia a la baja y el dato anual más bajo de la serie histórica.

Además, si se comparan los datos con los de 2015, cuando el abandono se situó en el 20 por ciento, se ha producido una bajada de 7,2 puntos, según se desprende de los datos de la Encuesta de Población Activa. Con estos datos, se reduce a 3,4 puntos la distancia respecto a la media de la Unión Europea (9,4% en 2024). En 2015, era de 9 puntos.

El abandono temprano es el porcentaje de personas de 18 a 24 años que no ha completado la educación secundaria de segunda etapa (FP de Grado Medio, Básica o Bachillerato) y que no seguía ningún tipo de formación en las cuatro semanas anteriores a la recogida de los datos.

El pasado año, esta tasa se situó en el 13 por ciento Por sexos, en 2025 la diferencia entre el abandono de los hombres (15,9%) y el de las mujeres (9,5%) fue muy significativa: 6,4 puntos porcentuales. En el caso de los varones, ha aumentado en 0,2 puntos respecto a 2024, y en el de las mujeres continuó su descenso, esta vez en -0,5 puntos. Hace diez años, en 2015, la diferencia entre ambos sexos era de 8,2 puntos.

La población entre 20 y 24 años que ha alcanzado al menos el nivel de segunda etapa de la educación secundaria se ha situado en 2025 en el 80,4 por ciento, lo que supone 11,9 puntos más que en 2015 (68,5%) y 0,5 puntos más que en 2024.

Comparado con la media europea, en 2015 el dato de España se situaba 11,9 puntos por debajo, mientras que en 2025 se ha reducido a 4,7, teniendo en cuenta el último dato de media europea disponible, del 85,1 por ciento en 2024.

Como sucede con el indicador de abandono, la diferencia entre sexos en este caso es muy significativa, siendo en 2025 el porcentaje de mujeres de 20 a 24 años que completaron al menos la segunda etapa de educación secundaria del 85,1 por ciento, 9,1 puntos porcentuales más que los hombres (76%).

Además, el 52,5 por ciento de la población de 25-34 años ha alcanzado el nivel de educación superior, -0,1 puntos porcentuales respecto a 2024, situándose por encima de la media europea de 2024 (44,1%). Destaca el porcentaje de las mujeres, 58,7 por ciento, que supera claramente al de los hombres, 46,6 por ciento, siendo 12,1 puntos superior.