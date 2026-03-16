Abascal afirma que Vox "tiene que gobernar" en Extremadura, Aragón y Castilla y León para "cambiar el rumbo" de las CCAA

Archivo - El presidente de VOX, Santiago Abascal, valora los resultados de las elecciones en una rueda de prensa, en la sede nacional del partido, a 22 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Gabriel Luengas - Europa Press - Archivo

MADRID/MÉRIDA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha afirmado que su partido "tiene que gobernar" en Extremadura, Aragón y Castilla y León para "cambiar el rumbo" en dichas comunidades autónomas.

Así, ha avanzado este lunes que pedirá al PP que su formación se integre también en un gobierno de coalición en Castilla y León, tras una negociación sobre "medidas concretas" que "cambien el rumbo" de la autonomía.

De este modo lo ha hecho Abascal en una rueda de prensa tras las elecciones del domingo, en las que Vox ha mejorado sus resultados respecto a los comicios de 2022 al lograr un procurador más. Vox sigue así el camino emprendido tras los procesos electorales en Extremadura y Aragón: al aumentar su fuerza han exigido representación en los ejecutivos autonómicos.

"(Alberto Núñez) Feijóo se ha hartado de decir que Vox no quiere entrar en los gobiernos, no quiere asumir el desgaste, que no tiene valor y que sale corriendo (...) tengo que decirle que sí, que Vox tiene que gobernar en las tres regiones", ha indicado el dirigente de Vox.

No obstante, Abascal ha insistido en que Vox y el PP primero deben hablar de "medidas concretas, plazos de cumplimiento y garantías" de que se cumplen sus exigencias y después abordarán "los sillones", tal y como hizo el domingo en su valoración del proceso electoral castellano-leonés, cuando garantizó que habría acuerdos postelectorales con los 'populares' en las tres autonomías.

El esquema de primero políticas y luego puestos en los ejecutivos es un marco negociador que Vox seguirá en las tres regiones. "No vamos a hablar de sillones hasta que no esté absolutamente claro que nos vamos a poner de acuerdo en un cambio de rumbo", ha incidido Abascal.

NEGOCIAR YA, SERIAMENTE

De este modo, el líder de Vox ha garantizado que su partido se va a centrar en las negociaciones con el PP ya desde este lunes para dar cumplimiento a lo que los electores han demandado, pero ha reclamado a los 'populares' una negociación "seria, entre partidos adultos y personas adultas".

De su lado, el presidente 'popular' de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ya ha expresado su preferencia de gobernar en solitario, pero también ha apuntado que el documento que firmó con Vox en 2022 es una "buena base" para el diálogo. En ese pacto, Vox y el PP acordaron una vicepresidencia y tres consejerías para los de Abascal. Requerido por este extremo, el dirigente ha vuelto a pedir un "programa de gobierno" para llegar a acuerdos, sin entrar en más detalles.

Sobre una repetición electoral en las tres autonomías en caso de no llegar a un acuerdo, Abascal ha reconocido que sería "una irresponsabilidad" y ha desligado unas conversaciones de las otras. "Donde no haya programa de gobierno no habrá gobierno", ha resumido.

Y sobre las garantías para el cumplimiento de los pactos, el líder de Vox ha deslizado la posibilidad de acuerdos "ante notario" o establecer "penalizaciones", sin concretar más, aunque cree que "la principal garantía es que sea Vox el que se encargue de cumplir" sus demandas.

La campaña electoral de Castilla y León se ha desarrollado con las negociaciones con el PP en Extremadura y Aragón de fondo, y ambas carecen de avances. Los intereses de Vox se concretan en los ámbitos de la agricultura y la ganadería, la derogación de las políticas verdes, las que, a su juicio, promueven la inmigración ilegal, las 'woke' y la "ideología de género" y la fiscalidad.

Vox y el PP ya ha gobernado en coalición en estas tres regiones, pero los de Abascal rompieron los ejecutivos en 2024, por las discrepancias en torno a la acogida de menores migrantes no acompañados.