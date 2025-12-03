Abascal dice que Guardiola y Gallardo deben "callarse" por el déficit causado por el bipartidismo en Extremadura

El presidente de Vox, Santiago Abascal, en una imagen de archivo. - EUROPA PRESS

JEREZ DE LOS CABALLEROS (BADAJOZ), 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha subrayado que Extremadura padece un "mal endémico" llamado "bipartidismo" que está "detrás" de los principales problemas que tiene esta región, por lo que cree que los candidatos de PSOE y PP el próximo 21 de diciembre "tienen que callarse" al no tener "ninguna legitimidad" para resolverlos.

"Gallardo y Guardiola tienen que callarse, no tienen nada que decir, no tienen ninguna legitimidad, porque incluso cuando dicen que no tienen competencias para algo, da igual, las tiene su partido, o bien en Madrid o bien en Bruselas", ha asegurado Abascal en declaraciones a los medios de comunicación este miércoles en Jerez de los Caballeros, acompañado por el candidato de Vox a la Presidencia de la Junta, Óscar Fernández Calle.

Abascal ha arremetido contra un bipartidismo que está "detrás de los principales problemas de Extremadura desde hace décadas", porque aquí ya han gobernado "durante mucho tiempo los dos partidos que llevan manejando el cotarro los últimos 40 años", en referencia a PSOE y PP.

Por contra, Vox está en Extremadura para responder a los "verdaderos problemas de la gente" y de Extremadura, que tienen "muy claro" cuáles son. En primer lugar, ha señalado, el "abandono" de una tierra "leal y respetuosa" con el proyecto común de España a la que el "régimen bipartidista siempre" ha beneficiado a los desleales y a los traidores que dirigían los gobiernos de Cataluña y del País Vasco".

Problemas que, por otro lado, tienen que ver también con la "burocratización del campo" que parece que quiere convertir en "oficinistas" a los ganaderos y a los agricultores, con la "inviabilidad" de muchas explotaciones ganaderas y agrícolas donde ya es "muy difícil" el relevo generacional, con la "desindustrialización" y con la "falta de futuro de los jóvenes" en su propia tierra.

Esto es consecuencia, entre otras cosas, ha matizado por un Pacto Verde aprobado en Bruselas que está "detrás de todas estas políticas", ha señalado Abascal, quien añade que también quieren dar respuesta a los "problemas de inseguridad", de "colapso del sistema público", de atención social o de atención sanitaria, del "problema" que hay con el acceso a la vivienda, detrás del cual está "la masificación de la inmigración ilegal que está afectando a toda España" y también a "muchas zonas" de Extremadura.

Al respecto, ha criticado que tanto el "fanatismo verde" del Pacto Verde Europeo aprobado por PP y PSOE en Bruselas que destruye la industria y el campo" en Extremadura y en otras regiones, como la "inseguridad" derivada del pacto de la "inmigración masiva".

Ellos son, ha añadido, "responsables directos de todos los problemas de Extremadura" y en estos momento "el único partido que tiene todo por demostrar y que ha reconocido los problemas, los ha señalado y que pide un cambio de rumbo total, ha sido Vox".

Por este motivo, va a pedir "la confianza de todos los extremeños para que se produzca un gran vuelco" en las próximas elecciones y que Extremadura pueda ponerse en una "situación de resolver sus principales problemas y que ésta vuelva a ser una tierra próspera y una tierra en la que los jóvenes extremeños tengan futuro y puedan quedarse aquí, a trabajar, a formar familias y quedarse toda su vida".