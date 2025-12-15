Abascal exige a Sánchez "elecciones inmediatas" y, de no producirse, que el PP presente una moción de censura

El presidente de Vox, Santiago Abascal, en una imagen de archivo - Javier Cintas / Europa Press

Fernández plantea que, frente al bipartidismo, está Vox con "propuestas claras"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que convoque "elecciones inmediatas" y, de no producirse, que el PP deje de "marear la perdiz" y presente una moción de censura para "retratar a Sánchez y a todos sus socios golpistas".

En un acto público de campaña en Plasencia, junto al candidato de la formación a la Presidencia de la Junta, Óscar Fernández, Abascal ha mostrado su preocupación por el hecho de que el "colapso de la mafia de Sánchez" hace correr el riesgo de que también colapsen las instituciones y el Estado.

"Tiene que preocuparnos el derrumbe de la mafia de Sánchez, nos tiene que alegrar pero nos tiene que preocupar porque no tienen escrúpulos y son capaces de intentar que se derrumbe el Estado junto con ellos", ha dicho, además de afear la intención del PP de solicitar un pleno monográfico sobre la corrupción, ya que el "capo de la mafia" tendría tiempo ilimitado mientras que los grupos dispondría de minutos.

Así, y aunque ha mostrado su apoyo a dicha solicitud, ha incidido en su intención de acudir esta semana a Bruselas para pedir a sus aliados que impulsen su petición de un pleno monográfico europeo para hablar de "la corrupción de la mafia de Sánchez".

De este modo, el presidente de Vox ha defendido que, ante la situación actual, "ni la mafia corrupta, ni la mafia acosadora de mujeres, soltadora de violadores e importadora de criminales sexuales, ni la estafa del Partido Popular, que hace un teatrillo de que se pega con el Partido Socialista, aquí, mientras lo pacta todo, en Bruselas".

