Abascal participará en actos públicos el viernes en Azuaga y el sábado en Almendralejo

MÉRIDA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Vox, Santiago Abascal, participará en actos públicos de la campaña electoral extremeña este viernes, día 12, en Azauga, y el sábado, día 13, en Almendralejo.

Así, Abascal clausurará el viernes, a las 18,30 horas, el acto que se celebrará en la Plaza de la Merced de la localidad pacense de Azuaga, según ha informado Vox.

Del mismo modo, el viernes visitará también Miajadas (Cáceres), donde atenderá a los medios a las 13,00 horas en la Plaza de España.

Ya el sábado, día 14, Santiago Abascal clausura el acto de campaña que desarrollará Vox en el Parque de la Piedad de Almendralejo.