Abel Bautista alerta de "hechos de una gravedad extraordinaria" por el caso Biedma y exige frenar cualquier injerencia

El vicepresidente y consejero de Presidencia de la Junta de Extremadura, Abel Bautista, junto a otras autoridades en la inauguración del Congreso de la Abogacía que se celebra en Cáceres - JUNTA DE EXTREMADURA

CÁCERES 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente y consejero de Presidencia de la Junta de Extremadura, Abel Bautista, ha alertado de la "gravedad extraordinaria" de los hechos que se investigan en relación con la magistrada Beatriz Biedma y ha exigido frenar cualquier intento de injerencia que pueda poner en riesgo la independencia judicial.

Durante la inauguración del VI Congreso de la Abogacía Extremeña, celebrado en Cáceres, Abel Bautista ha situado la defensa de la independencia judicial como una cuestión esencial para garantizar el Estado de Derecho, y ha advertido de que el actual momento exige "ser especialmente claros" porque está "en peligro" y "en entredicho" un pilar básico de la democracia.

El dirigente autonómico ha subrayado que, en las investigaciones relacionadas con el caso de la jueza Biedma, no solo se han cuestionado resoluciones judiciales: "Se trata de la presunta utilización de vías ajenas al Derecho para intentar apartar a una jueza del ejercicio de su función".

En este sentido, ha aludido a los supuestos contactos con personas vinculadas al narcotráfico y a la presunta obtención de información sobre la vida privada y el entorno familiar de la magistrada, incluido material de seguimiento sobre ella y sus hijas, así como información relativa a su domicilio y al colegio al que acuden. Bautista ha criticado además los audios que apuntarían a instrucciones para actuar contra la magistrada y que llegaban a plantear que debía ser "eliminada" y que había que darle "al menos un susto".

El vicepresidente ha defendido que un juez debe poder ejercer su función sin verse sometido a presiones por el contenido de sus resoluciones ni por los intereses que puedan verse afectados por ellas: "Ninguna injerencia externa puede condicionar el ejercicio de esa responsabilidad".

Para Bautista, lo que está en juego afecta a las garantías sobre las que se sostiene el sistema democrático. "Si los jueces están vigilados, perseguidos, grabados y se filtran todo lo que tiene que ver con su entorno familiar y personal y si se dan órdenes de eliminarlos, además a través de personas vinculadas al narcotráfico, estamos hablando de otra cuestión distinta que nunca antes habíamos conocido en nuestro país", ha afirmado.

En este contexto, ha reclamado también una posición clara por parte de quienes tienen responsabilidades institucionales en la defensa de la autonomía judicial. "Tampoco es admisible ni un minuto más el silencio de quienes deberían ser los primeros garantes de la separación de los poderes del Estado", ha afirmado.

LA ABOGACÍA, GARANTÍA DEL DERECHO DE DEFENSA

Bautista ha situado esta defensa de las garantías judiciales en el marco más amplio del papel de la Abogacía, cuya función, ha señalado, sigue siendo esencial para que los ciudadanos puedan defender sus derechos y hacerlos valer ante la Justicia.

En este sentido, ha defendido la necesidad de garantizar el acceso a la Justicia con independencia del lugar en el que viva una persona o de su capacidad económica, y ha puesto el foco en cuestiones como el turno de oficio, la justicia gratuita y la protección del ejercicio profesional.

En declaraciones a los medios antes de participar en la inauguración del congreso, Bautista ha dicho que "cuesta mucho ganar una democracia, cuesta mucho consolidar cualquier valor democrático, cuesta mucho poner a las instituciones en el lugar en el que se merece y pareciera que 50 años de democracia no han servido para nada cuando vemos a jueces perseguidos".

COLABORACIÓN CON LOS COLEGIOS DE LA ABOGACÍA

También ha reivindicado la colaboración de la Junta de Extremadura con los Colegios de la Abogacía de Cáceres y Badajoz para ofrecer asistencia jurídica ante situaciones de especial gravedad o incertidumbre social, como la violencia de género y la violencia sexual, los incendios del verano de 2025 y el servicio dirigido a determinadas situaciones relacionadas con la ocupación ilegal de viviendas.

Asimismo, ha puesto en valor el papel de la Abogacía General de la Junta de Extremadura y de la Comisión Jurídica de Extremadura en el asesoramiento jurídico a la Administración y en el funcionamiento de los procedimientos judiciales y consultivos.