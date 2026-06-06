Abierta la convocatoria de los Premios Otaex 2026 a la Accesibilidad Universal en Extremadura

La directora de Otaex, Asunción Muñoz; la secretaria general de Arquitectura de la Junta de Extremadura, Lidia López Paniagua; y el presidente de Apamex, Jesús Gumiel, en una reunión celebrada esta semana acerca de los Premios Otaex 2026. - APAMEX

MÉRIDA, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Para la Atención y la Inclusión Social de las Personas con Discapacidad de Extremadura (Apamex) y la Secretaría General de Arquitectura, Vivienda, Accesibilidad y Regeneración Urbana de la Junta de Extremadura ha abierto esta semana el plazo de presentación de solicitudes a los Premios Otaex 2026 a la Accesibilidad Universal en Extremadura.

El plazo para remitir solicitudes se ha abierto este pasado jueves, 4 de junio, y permanecerá abierto hasta el 30 de septiembre. La entrega de los reconocimientos se efectuará en un acto público que tendrá lugar, previsiblemente, en el mes de diciembre, según ha informado Apamex en un comunicado.

Se trata de unos premios de ámbito regional cuyo objetivo es distinguir el especial esfuerzo que se realiza en el diseño e incorporación de medidas tendentes a la accesibilidad universal y sus actuaciones más reseñables, respetuosas con las normas e inclusivas y educadoras, en el ámbito del urbanismo, la arquitectura, el transporte y la comunicación los servicios e innovaciones tecnológicas a favor de las personas con necesidades de accesibilidad.

Las bases recogen, entre otros requisitos, que las acciones contempladas en la candidatura hayan sido realizadas con fecha anterior al 31 de diciembre de 2025 y en ellos pueden participar las administraciones públicas, las empresas y entidades empresariales, las entidades sin ánimo de lucro y las personas físicas. Los premios cuentan con siete categorías.

En la de 'Urbanismo y Medio Ambiente', se premian proyectos u obras ejecutadas en espacios de uso público, tanto de nueva creación como en zonas consolidadas, ya sean de titularidad pública o privada, en los núcleos urbanos o la naturaleza.

En la modalidad de 'Edificación' se reconocen proyectos u obras ejecutadas en edificios de obra nueva, rehabilitación, reforma o restauración, bien de titularidad pública, bien de titularidad privada.

En el apartado de 'Transporte', aquellas actuaciones que favorezcan la accesibilidad universal en este sector.

La categoría de 'Tecnologías de la Comunicación e Información' distingue proyectos relativos a desarrollo de nuevas tecnologías, a la accesibilidad de las personas con discapacidad en productos de apoyo, tecnología, webs o utilidades de internet.

Asimismo, 'Formación, Divulgación y Publicidad' está orientado a destacar la labor de aquellas personas físicas, instituciones, corporaciones, entidades o empresas que hayan sobresalido por su labor de formación, información y divulgación en materia de accesibilidad.

El galardón de 'Productos y Servicios' se destina a proyectos que muestran la puesta a disposición del público de productos y la prestación de servicios accesibles.

Y, por último, el premio 'A la Trayectoria' se otorga a aquella trayectoria profesional o actuaciones realizadas por personas físicas, instituciones, corporaciones, entidades o empresas que hayan contribuido a mejorar e impulsar la accesibilidad en Extremadura.