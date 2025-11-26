Abierta la solicitud de las ayudas extremeñas para contratar a participantes en el programa de formación y empleo Escala

Empleo, formación - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las empresas extremeñas ya pueden solicitar desde este miércoles, 26 de noviembre, las ayudas para contratar a las personas participantes en el Programa de formación y empleo Escala, tras la publicación ayer en el DOE de la resolución que recoge estas subvenciones.

Se trata de un programa de 18 meses de duración que combina el aprendizaje y la formación con el trabajo productivo y una posterior experiencia profesional.

Se trata, así, de las ayudas de la línea II dirigidas a empresas para la contratación de personas participantes en los proyectos que hayan obtenido evaluación positiva.

Las beneficiarias de estas ayudas son empresas privadas, personas autónomas o profesionales colegiados, bien sean personas físicas o jurídicas, comunidades de bienes o sociedades civiles, entidades sin ánimo de lucro o uniones temporales de empresas que realicen contratos que cumplan las condiciones establecidas, explica en nota de prensa el Gobierno extremeño.

La cuantía de la ayuda por cada contratación será igual al resultado de multiplicar por seis el importe mensual del salario mínimo interprofesional o de la retribución establecida en el convenio colectivo de aplicación, incluyendo la parte proporcional de una paga extraordinaria, y de las cotizaciones a la Seguridad Social a cargo del empleador vigentes en el momento de la contratación.

Esta cuantía se incrementará en un 7 por ciento en concepto de costes indirectos por la tutorización de cada contratación, informa en nota de prensa la Junta de Extremadura, que añade que la jornada de trabajo debe ser a tiempo completo y la duración del contrato será como mínimo de seis meses.

Además, las retribuciones salariales deben ser las del salario mínimo interprofesional vigente o las del convenio colectivo de aplicación, al tiempo que la contratación por la que se solicita subvención se debe llevar a cabo en el plazo de tres meses desde la finalización del proyecto.

La tramitación de estas ayudas es telemática, a través del punto de acceso general electrónico de la Junta de Extremadura; y el plazo de vigencia de la convocatoria es de nueve meses, desde este 26 de noviembre al 25 de agosto de 2026.

Los interesados deben solicitar las subvenciones, durante el periodo de vigencia de la convocatoria, en el plazo máximo de un mes, a contar desde el día siguiente al de la fecha de la contratación.