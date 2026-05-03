Abierto el plazo de inscripción para 'La Biblioteca Habitada', programa formativo en gestión bibliotecaria

Archivo - Cartel de la VIII edición de 'La Biblioteca Habitada' - AGCEX - Archivo

CÁCERES 3 May. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Gestoras y Gestores Culturales de Extremadura (Agcex) ha abierto el plazo de inscripción para la VIII edición del programa 'La Biblioteca Habitada' de formación en gestión y dinamización bibliotecaria.

'La Biblioteca Habitada' es un proyecto de la Agcex, enmarcado dentro de la Campaña de Animación a la Lectura Tesoros de Papel 2026, en colaboración con la Diputación Provincial de Cáceres. Su objetivo es fortalecer la gestión, dinamización y capacidad transformadora de bibliotecas y agencias de lectura como espacios fundamentales para el desarrollo cultural de los municipios.

El programa está dirigido a responsables de bibliotecas y agencias de lectura de las localidades de la Mancomunidad Integral de Municipios del Campo de Arañuelo; así como a todas aquellas personas interesadas en la gestión cultural y bibliotecaria.

Durante el proyecto se ofrecerá una formación especializada en la gestión y administración bibliotecaria; en técnicas de animación y dinamización lectora; en recursos digitales aplicados a bibliotecas; en accesibilidad e inclusión; diseño de proyectos culturales y bibliotecarios; y herramientas para fomentar el hábito lector en distintos públicos.

A través de una metodología práctica y participativa, el programa busca dotar al alumnado de recursos, habilidades y estrategias que permitan convertir las bibliotecas en espacios vivos, dinámicos y vertebradores del territorio, destaca Agcex en un comunicado.

La participación en esta formación es gratuita, aunque requiere inscripción previa, a través la web de la asociación.

Con esta octava edición, Agcex y la Diputación Provincial de Cáceres refuerzan su apuesta por una cultura accesible, descentralizada y participativa, reconociendo a las bibliotecas como agentes clave para el desarrollo comunitario, la igualdad de oportunidades y el acceso universal a la cultura.