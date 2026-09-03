Abierto el plazo de inscripción para los programas de divulgación científica de la Universidad de Extremadura

MÉRIDA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los programas de divulgación científica de la Universidad de Extremadura (UEx), Desayuna con la Ciencia y Ciencia Circular, abren el plazo de inscripción para que participe el alumnado de Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación profesional.

En concreto, Desayuna con la Ciencia + Cultura Emprendedora esta destinado al alumnado de 5º y 6º de Educación Primaria y tiene lugar en los 4 campus de la Universidad de Extremadura, mientras que Ciencia Circular abarca todas las etapas educativas no universitarias y se desarrolla en los propios centros educativos.

Se trata de unos programas llevados a cabo por el Servicio de Difusión de la Cultura Científica, con los que la Universidad de Extremadura muestra su compromiso con la formación y la divulgación científica en la etapa educativa no universitaria, gracias a la colaboración de sus investigadores e investigadoras.

Según ha destacado la UEx en nota de prensa, "el fomento de vocaciones científicas entre el alumnado no universitario es fundamental para despertar el interés temprano por la investigación y la innovación".

Además, la divulgación del conocimiento permitirá traducir los avances científicos a "un lenguaje cercano y comprensible, favoreciendo la curiosidad, el pensamiento crítico y la creatividad".

Por ello, acercar la ciencia a los jóvenes no solo contribuye a derribar estereotipos, sino que también muestra "su relevancia en la vida cotidiana, inspirando a las nuevas generaciones a imaginarse como protagonistas en la construcción del futuro", según ha concluido la institución educativa.

Cabe recordar que las personas interesadas en recibir información sobre las actividades del Servicio de Difusión de la Cultura Científica de la UEx pueden inscribirse a través de un formulario o consultar la página web del departamento.

CIENCIA CIRCULAR

En esta edición, Ciencia Circular ofrece un total de 79 charlas y talleres, distribuidos entre las provincias de Badajoz y Cáceres, que se desarrollarán desde noviembre hasta mayo en los centros educativos de Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional.

El objetivo, según ha indicado la institución educativa, es que los investigadores e investigadoras de la UEx impartan los talleres y charlas en el entorno de los propios estudiantes, integrando en este espacio educativo "los conocimientos e investigaciones que desarrollan en la universidad".

El plazo de inscripción en Ciencia Circular ya está abierto y permanecerá hasta el martes hasta el 13 de octubre a las 14,00 horas. El programa de Ciencia Circular y el procedimiento de solicitud de charla o taller están disponibles en la página web de la Noche Europea de los Investigadores.

Este programa pertenece a la iniciativa Researchers at school, enmarcada en el proyecto de la Noche de los Investigadores e Investigadoras SCIENCE4ALL nº101305392 financiado por Horizonte Europa.

DESAYUNA CON LA CIENCIA + CULTURA EMPRENDEDORA

El programa Desayuna con la Ciencia + Cultura Emprendedora está dirigido al alumnado de 5º y 6º curso de Educación Primaria. En total, este año se ofertan 22 jornadas que tendrán lugar todos los viernes desde noviembre hasta abril en los espacios universitarios de la UEx en Mérida, Cáceres y Plasencia, y desde noviembre hasta mayo en el Campus Universitario de Badajoz.

Se trata de una actividad en la que el alumnado se reúne en torno a un desayuno saludable con investigadores e investigadoras para realizar sencillos talleres prácticos que implican la observación, la experimentación, la reflexión y el diálogo con profesionales de la UEx. Este proyecto cuenta con la colaboración de Cultura Emprendedora Universidad de la Junta de Extremadura.

Para asistir al programa se debe rellenar un formulario desde el jueves 3 de septiembre a las 9,00 hasta el 8 de octubre de 2026 a las 14,00 horas. Las bases para participar y el calendario están también disponibles en la página web de Desayuna con la Ciencia, Cultura Científica.