Abierto el plazo para pagar el impuesto de circulación en Badajoz hasta el 5 de mayo

MÉRIDA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Organismo Autónomo de Recaudación (OAR) de la Diputación de Badajoz ha abierto el pasado lunes, 3 de marzo, y hasta el próximo 5 de mayo, el periodo periodo voluntario de pago del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM).

En total, ha emitido 426.881 recibos, por un importe de 27.449.461,75 euros, correspondientes a toda la provincia, excepto al municipio de Badajoz.

Durante este plazo, los contribuyentes deben abonar sus recibos, salvo aquellos que tengan el pago domiciliado en una cuenta bancaria, cuyo cargo se realizará automáticamente en la fecha establecida.

Con el objetivo de facilitar el cumplimiento de esta obligación, el OAR ha enviado a los domicilios de los contribuyentes que no tienen domiciliado el tributo las correspondientes cartas de pago, recordando la obligación de abonar el impuesto dentro del plazo.

No obstante, cabe recordar que estas comunicaciones no son un requisito legal, por lo que no recibirlas no exime del cumplimiento de la obligación tributaria. En caso de no haber recibido la carta por cambios de domicilio no comunicados, modificaciones en la numeración de calles u otras circunstancias, los contribuyentes pueden solicitarla por vía telemática (certificado digital o Cl@ve) y las aplicaciones móviles (APP) para iOS y Android OAR Badajoz, para la consulta, descarga y pago de recibos.

Asimismo, por teléfono, llamando al Centro de Atención Telefónica (CAT) 924 210 700 o presencialmente, audiendo a la Oficina Comarcal del OAR más cercana previa solicitud de cita o directamente en su ayuntamiento.

Los contribuyentes pueden abonar el impuesto a través de entidades bancarias colaboradoras, la página web del OAR, con tarjeta o bizum; giro postal.