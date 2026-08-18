Un accidente de tráfico en Helechosa de los Montes deja dos heridos con diversos traumatismos

Archivo - Hospital Don Benito-Villanueva - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre y una mujer, de 59 y 60 años de edad, respectivamente, han resultado heridos en un accidente de tráfico ocurrido este pasado lunes cerca de Helechosa de los Montes (Badajoz).

El siniestro ha tenido lugar sobre las 15,00 horas cerca del río Estena, de acuerdo con la información facilitada por el 112 de Extremadura.

Los dos ocupantes, que presentan politraumatismos, han sido atendidos por los servicios de emergencias y posteriormente trasladados al Hospital Don Benito-Villanueva, donde han ingresado en estado 'menos grave'.

En concreto, han intervenido un equipo médico del Punto de Atención Continuada de Helechosa de los Montes, una ambulancia y un helicóptero medicalizados del Servicio Extremeño de Salud y efectivos de la Guardia Civil de Tráfico.