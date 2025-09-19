Un accidente de tráfico urbano en Don Benito deja una mujer herida

MÉRIDA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 42 años de edad ha resultado herida de carácter leve en un accidente de tráfico ocurrido la tarde de este viernes, 19 de septiembre, en Don Benito.

El siniestro se ha producido sobre las 15,00 horas en cruce de la calle Consuelo Torres con calle Sierpes, según la información que facilita el 112 de Extremadura.

La víctima ha sufrido una fractura en un miembro inferior y ha sido trasladada al Hospital Don Benito-Villanueva. Han intervenido una mabulancia medicalizada del Servicio Extremeño de Salud y agentes de la Policía Local.