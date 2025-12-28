Un acertante de 'La Primitiva' gana en Zafra (Badajoz) más de 73.000 euros

Administración de Loterías número 3 de Zafra (Badajoz) - LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO

MÉRIDA, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

El dueño de un boleto de 'La Primitiva' validado en la localidad pacense de Zafra ha sido agraciado con 73.744,69 euros, por un premio de segunda categoría (5 aciertos + complementario) en el sorteo celebrado este pasado sábado.

En concreto, la apuesta ha sido sellada en la Administración de Loterías 3 de Zafra, sita en el número 19 de la Plaza Grande, según informa Loterías y Apuestas del Estado.

De segunda categoría existen dos boletos más validados en la Administración de Loterías nº 2 de Tíjola (Almería) y en la nº 112 de Barcelona.

La combinación ganadora del sorteo ha estado formada por los números 12, 17, 08, 40, 16 y 46. El número complementario es el 03, el reintegro el 5 y el Joker, 1470149. La recaudación ha ascendido a 11.677.552 euros.

En este sorteo de 'La Primitiva' no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro), por lo que, con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo, un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 69.500.000 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) existe un boleto acertante, premiado con 1.364.276,73 euros, el cual ha sido validado en la Administración de Loterías nº 5 de Basauri (Bizkaia), situada en Virgen de Begoña, 12.