Acise organiza en Cáceres la presentación del libro 'Una sociedad terrible: miedo y decepción' de Marcelo Sánchez-Oro

Archivo - Cartel de presentación en Cáceres del libro 'Una sociedad terrible: miedo y decepción (Una aproximación desde la sociología)' de Marcelo Sánchez-Oro. - ACISE - Archivo

CÁCERES 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Extremeña de Sociología (Acise) ha organizado la presentación del libro 'Una sociedad terrible: miedo y decepción (Una aproximación desde la sociología)' del placentino Marcelo Sánchez-Oro.

La presentación se celebrará en el Ateneo de Cáceres el próximo martes, 3 de noviembre, a las 19,30 horas. Además del autor, intervendrán la presidenta de Acise, Margarita Calleja Aldana, y el doctor en Sociología, José Antonio Pérez Rubio. Además, se celebrará un debate para analizar el momento actual de Extremadura y España a partir del libro.

La obra aborda el análisis de la sociedad contemporánea usando dos conceptos sociológico: la decepción, desarrollado por Gilles Lipovetsky, y el miedo, formulado por Heinz Bude. Ambos, según la sinopsis del libro, permiten interpretar el malestar característico de las sociedades hipermodernas, en las que la promesa constante de felicidad, bienestar y autorrealización genera expectativas que no pueden ser satisfechas de manera generalizada, produciendo frustración, desencanto e inseguridad.

En este contexto, la familia emerge como la principal instancia de confianza y refugio emocional, especialmente a través de la relación entre padres, madres e hijos, concebida como un vínculo resistente frente a la lógica contemporánea de la desvinculación.

Por último, el texto aplica este marco teórico al caso de Extremadura, utilizada como referencia empírica para ilustrar cómo la decepción y el miedo se manifiestan en una región con debilidades estructurales históricas, cuestionando la apariencia de estabilidad y bienestar de la sociedad actual.