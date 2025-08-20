Activado el nivel 1 por un incendio en Escurial por su cercanía a edificaciones aisladas y carreteras

Archivo - Helicóptero del Infoex. Imagen de archivo - INFOEX - Archivo

CÁCERES, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Plan de Lucha contra Incendios Forestales de Extremadura (Infoex) ha activado, a las 16,00 horas, el nivel 1 por un incendio forestal en Escurial (Cáceres).

El fuego afecta a una zona de pastos, de modo que se ha activado el nivel 1 por su proximidad a edificaciones aisladas y carreteras, según informa la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural.

En la zona intervienen cuatro unidades de bomberos forestales, un medio aéreo, dos agentes del medio natural y un técnico.