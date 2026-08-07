Activado el nivel 1 en un incendio forestal en Casas del Castañar

Archivo - Avión del Plan Infoex en una imagen de archivo - JUNTA DE EXTREMADURA - Archivo

CÁCERES, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Plan de Lucha contra Incendios Forestales de Extremadura (Infoex) ha activado el nivel 1 en un incendio declarado en el término municipal de Casas del Castañar (Cáceres) por posible afección a edificaciones aisladas.

En las labores de extinción participan medios aéreos y terrestres pertenecientes al Infoex.

En concreto, intervienen dos unidades de bomberos forestales terrestres, una helitransportada, un agente del medio natural, un técnico de extinción y dos medios aéreos, según los datos aportados por el Infoex.