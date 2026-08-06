Activado el nivel 1 en un incendio forestal declarado en Valdecaballeros

MÉRIDA, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Plan de Lucha contra Incendios Forestales de Extremadura (Infoex) ha activado el nivel 1 en un incendio declarado en el término municipal de Valdecaballeros (Badajoz) por posible afección a edificaciones aisladas.

En las labores de extinción participan medios aéreos y terrestres pertenecientes al Infoex y al Consorcio para la Prevención y Extinción de Incendios (CPEI) de la Diputación de Badajoz.

En concreto, intervienen dos unidades de bomberos forestales terrestres, una helitransportada, dos agentes del medio natural y un medio aéreo, según los datos aportados por el Infoex.