Activado el nivel 1 en un incendio forestal declarado en Valdecaballeros

Europa Press Extremadura
Publicado: jueves, 6 agosto 2026 17:51
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   MÉRIDA, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

   El Plan de Lucha contra Incendios Forestales de Extremadura (Infoex) ha activado el nivel 1 en un incendio declarado en el término municipal de Valdecaballeros (Badajoz) por posible afección a edificaciones aisladas.

   En las labores de extinción participan medios aéreos y terrestres pertenecientes al Infoex y al Consorcio para la Prevención y Extinción de Incendios (CPEI) de la Diputación de Badajoz.

   En concreto, intervienen dos unidades de bomberos forestales terrestres, una helitransportada, dos agentes del medio natural y un medio aéreo, según los datos aportados por el Infoex.

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