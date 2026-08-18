Activado el nivel 2 de peligrosidad en el incendio forestal en Pinofranqueado

Incendio forestal en Pinofranqueado a las 16,00 horas del 18 de agosto de 2026
Incendio forestal en Pinofranqueado a las 16,00 horas del 18 de agosto de 2026 - INFOEX
Europa Press Extremadura
Actualizado: martes, 18 agosto 2026 19:15
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   CÁCERES, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

   El Infoex ha declarado el nivel 2 de peligrosidad en el incendio forestal originado este martes, día 18, en Pinofranqueado (Cáceres).

   En tareas de extinción trabajan medios del Plan Infoex y del Miteco, junto a bomberos de la Diputación de Cáceres y efectivos de la Guardia Civil.

   En concreto, trabajan en la zona nueve unidades de bomberos forestales terrestres, ocho helitransportadas, dos agentes del Medio Natural, y cinco técnicos de extinción, hasta un total de 123 intervinientes, informa el Infoex.

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