Evacuadas unas 600 personas de diferentes poblaciones por el incendio forestal en Pinofranqueado (Cáceres)

Sucesos.- Declarada situación operativa 1 en Extremadura por un incendio en Pinofranqueado y la evacuación de Avellanar - JUNTA DE EXTREMADURA

CÁCERES, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Extremadura ha ampliado este martes, 18 de agosto, a las 16,50 horas, la situación operativa 2 del Plan Especial de Protección Civil ante Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma (Infocaex), debido al incendio declarado en el término municipal de Pinofranqueado (Cáceres), por posible afección a bienes y personas.

Unas 600 personas han sido evacuadas de las poblaciones de Horcajo, Avellanar, Erías, Castillo, El Gasco, Martinlandrán, La Fragosa y Robledo, que permanecen alojadas en la residencia de estudiantes Gregorio Marañón de Caminomorisco.

En este momento, un total de 134 efectivos trabajan en el dispositivo de emergencia, que ha movilizado a nueve unidades de bomberos forestales terrestres, ocho helitransportadas y dos agentes del Medio Natural más cinco técnicos de extinción.

También se han unido a estas labores 11 helicópteros, seis aviones anfibios y cuatro unidades de maquinaria pesada, informa la Junta de Extremadura en nota de prensa.

Junto al Plan Infoex, participan en las labores de extinción efectivos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), bomberos de la Diputación de Cáceres (Sepei), Guardia Civil y personal del servicio de Incendios Forestales de Castilla y León (Infocyl).

Asimismo, se ha instalado el Punto de Mando Avanzado (PMA) en la base de la Brif de Pinofranqueado.

Finalmente, la dirección del Plan Infocaex recuerda que, ante una activación, la población debe seguir las instrucciones de las autoridades, informarse a través de canales oficiales, alejarse del incendio y de las zonas donde operen medios aéreos y terrestres, colaborar con los equipos de extinción y no obstaculizar caminos de accesos, así como no utilizar drones por el riesgo de provocar accidentes graves y obstaculizar la labor de los medios aéreos.