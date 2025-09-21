Activado el nivel 1 de peligrosidad en un incendio forestal en Talayuela por posible afección a viviendas aisladas

Archivo - Efectivos del Infoex en una imagen de archivo - JUNTA DE EXTREMADURA - Archivo

MÉRIDA, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Plan de Lucha contra Incendios Forestales de Extremadura (Infoex) ha activado el nivel 1 de peligrosidad en un incendio forestal declarado este domingo en la localidad cacereña de Talayuela, dada su posible afección a viviendas aisladas.

En estos momentos intervienen en las labores de extinción dos unidades de bomberos forestales terrestres y una aérea, un agente del Medio Natural y un medio aéreo, según informa la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural a través de sus redes sociales.