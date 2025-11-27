Acuaes autoriza la licitación por 93,3 millones de las obras de la nueva depuradora de El Marco en Cáceres

El Consejo de Administración de ACUAES autoriza la licitación de las obras de la nueva depuradora de El Marco, en Cáceres - ACUAES

CÁCERES, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Administración de la sociedad mercantil estatal Aguas de las Cuencas de España (Acuaes), del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), ha aprobado los pliegos y autorizado la licitación del contrato de ejecución de las obras de la nueva depuradora de El Marco, en Cáceres.

La actuación garantizará el saneamiento para el crecimiento demográfico proyectado en la ciudad, mejorará la calidad del río Guadiloba y contribuirá a la recuperación de la Ribera del Marco.

El presupuesto base de licitación del contrato es de 93.390.377 euros (IVA incluido) y el plazo de ejecución de 43 meses, periodo que incluye los 12 meses de puesta en marcha, informa en nota de prensa Acuaes.

También se ha autorizado este jueves, día 27, por 2.490.401 euros, la licitación del contrato de servicios de asistencia técnica a la dirección de obra en la supervisión y control de la ejecución, la coordinación de seguridad y salud y la supervisión y control medioambiental de las obras.

(((Más información en Europa Press)))