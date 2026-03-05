Acuaes licita por 93,3 millones las obras de la nueva depuradora de la Ribera del Marco en Cáceres

Archivo - Acuaes saca a licitación las obras de la nueva depuradora de El Marco, en Cáceres, por 93,3 millones de euros - ACUAES - Archivo

CÁCERES, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La sociedad mercantil estatal Aguas de las Cuencas de España (Acuaes), del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), ha enviado este jueves a la Plataforma de Contratación del Servicio Público y al Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) el anuncio de licitación del contrato de ejecución de las obras de la nueva Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de El Marco, en Cáceres.

El presupuesto base de licitación del contrato es de 93.390.377 euros (IVA incluido) y el plazo de ejecución de 43 meses, periodo que incluye los 12 meses de puesta en marcha.

El Consejo de Administración de Acuaes autorizó en su reunión del 27 de noviembre de 2025 los pliegos y la licitación de estas obras, cuya adjudicación se prevé para el próximo mes de julio, de manera que los trabajos se puedan iniciar en octubre. La nueva depuradora prestará servicio a una población futura de 220.000 habitantes, tanto de Cáceres como de localidades del entorno, con un caudal medio de 36.000 m3/día.

La instalación estará dotada de las más modernas tecnologías, incluyendo un tratamiento terciario que reducirá la concentración de amonio y fosfatos a los valores de emisión requeridos por la autorización de vertido, de acuerdo con el objetivo de calidad del cuerpo de agua receptor, así como a los valores límites de emisión de nutrientes definidos en la nueva Directiva 2024/3019 sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas.

La EDAR estará provista de un tanque de tormentas para la gestión de los desbordamientos de pluviales a la entrada de la planta y un sistema de pretratamiento integrado por dos pozos de gruesos, canales de desbaste, desarenado y desengrasado.

En una primera fase, se construirán 3 de las 4 líneas proyectadas de decantación primaria, reactores biológicos y decantación secundaria, así como un tratamiento terciario, decantación lamelar y filtración.

La línea de fangos contará con un sistema mixto de espesadores de gravedad y de flotación, tamizado de fangos primarios, dos digestores anaeróbicos, motogeneradores para la producción de electricidad a partir del biogás y equipos de deshidratación y almacenamiento de fangos.

Las obras licitadas incluyen el desmantelamiento de la EDAR existente y la construcción de un parque fotovoltaico para autoconsumo, lo que permitirá cumplir con el primer plazo de los objetivos de neutralidad energética establecido por la Directiva 2024/3019.

RENOVACIÓN DE TUBERÍAS

Además de construir la depuradora se van a renovar 12,3 kilometros de tuberías de la red de saneamiento, encontrándose ya en ejecución las obras del Colector Universidad, que han alcanzado un grado de ejecución del 72% habiéndose instalado 1.386 metros de los 1.755 metros previstos en el proyecto.

La actuación se completa con el proyecto de colectores e impulsiones, en fase de aprobación del expediente de información pública por el Miteco.

Este proyecto incluye la reconversión de las depuradoras de la carretera de Malpartida de Cáceres y del polígono industrial de Capellanías en sendas estaciones de pretratamiento y bombeo (ETBAR), así como la construcción de cuatro tanques de tormentas, que permitirán regular los caudales en episodios de lluvias intensas y garantizar una mejor protección del cauce y del entorno natural de la Ribera del Marco.

Asimismo, se van a construir seis kilómetros de líneas de impulsión, que permitirán reagrupar todos los vertidos en la red de saneamiento municipal existente.

La actuación en su conjunto supondrá una inversión de 121 millones (IVA incluido), que serán cofinanciados con fondos Feder 2021-2027 correspondientes a la Administración General del Estado y por el Ayuntamiento de Cáceres, de acuerdo con el convenio suscrito el 12 de junio de 2024 para la financiación, ejecución y explotación de las obras.