Adjudicada la mejora de la iluminación de la A-5 a su paso por Badajoz para reducir a la mitad el consumo energético

Proeycto de mejora de la iluminación de la A-5 a su paso por la ciudad de Badajoz - MINISTERIO DE TRANSPORTES

BADAJOZ, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha adjudicado las obras de mejora de la iluminación de la autovía A-5 a su paso por la ciudad de Badajoz desde el enlace 407 hasta la frontera portuguesa (autopista A-6, tramo Marateca-Caia).

En concreto, se sustituirán las actuales luminarias de vapor de sodio por tecnología tipo LED, lo que reforzará la seguridad vial y permitirá reducir el consumo energético a la mitad.

El importe de adjudicación de estas obras para modernizar la iluminación de la A-5, previamente licitadas, asciende a 589.740 euros (IVA incluido), informa en nota de prensa el ministerio.

La nueva instalación definida en el proyecto de construcción se extiende por diferentes vías. En concreto, el tronco de la autovía A-5 (desde el enlace 407 hasta la frontera portuguesa en el río Caya); el enlace 407 de la autovía A-5, y que incluye los ramales y glorietas del enlace y el vial que une ambas glorietas; y el vial anexo (tramo residual de la carretera N-V), en la margen izquierda de la autovía A-5.

Los trabajos contemplan actuar sobre el sistema de alumbrado vial; cuadros y circuitos eléctricos de alimentación de alumbrado; canalización de distribución de circuitos de alumbrado; y adaptación de los cuadros eléctricos de baja tensión.

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