Archivo - El Ayuntamiento de Mérida licita la instalación de 50 jaulas en siete zonas para controlar la población de palomas - AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA - Archivo

MÉRIDA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Mérida ha adjudicado el contrato del servicio de control de palomas en la ciudad a Jonathan Martín Jiménez, con un duración de dos años y la posibilidad de un año más como prórroga, por un importe de 126.142,50 euros (IVA incluido).

El contrato tiene como finalidad la colocación de un total de 50 jaulas en edificios municipales y en aquellos edificios privados donde se considere que es "imprescindible intervenir para el control de la población". señala el delegado de Sanidad, Marco Antonio Guijarro.

Para las actuaciones que se realicen en propiedades privadas, la empresa adjudicataria deberá recabar con la autorización expresa y escrita de los propietarios de las viviendas. Los equipos de captura se revisarán para evitar situaciones de estrés en las especies y manteniendo el bienestar animal.

Las localizaciones de las jaulas se irán rotando para poder ir disminuyendo la población en toda la ciudad, dependiendo de las características del edificio y en los lugares resultantes de cualquier circunstancia o emergencia que se considere, según los criterios del personal técnico municipal. De otro lado, los servicios veterinarios del ayuntamiento ponen a disposición de la ciudadanía una línea abierta de atención a quejas vecinales por problemas de palomas en el correo: controldeespecies@merida.es.

A este correo electrónico pueden realizar la solicitud de puesta de jaulas en un edificio privado. Los vecinos recibirán un cuestionario para conocer la idoneidad del edificio para la colocación de las jaulas y si el resultado es positivo la empresa solicitará una autorización de todos los propietarios de dicho inmueble para la instalación, así como autorización de acceso de manera autónoma y permanente a las jaulas mientras estén colocadas, explica el ayuntamiento.

Se colocarán un total de 50 jaulas de captura priorizando la cobertura en siete zonas: Zona Norte (La Calzada, Montealto, Monteadirem, Santa Eulalia, Cementerio, Los Milagros, San Bartolomé, Chimeneas, Abadías y el Palo); Zona Centro y Casco Antiguo; Zona museo de Arte Romano (Argentina, Casa Verde y Teatro Romano); Zona Este (San Juan, San Lázaro, III Milenio, Santa Isabel, María Auxiliadora, Tierno Galván, San Agustín y La Corchera); Zona San Luis (La Antigua, San Luis, Jardines del Hipodromo, Santa Catalina y Abarregas); Zona Sur (Zona sur, Bodegones, Plantonal de Vera, Salesianos); Zona Polígono (comprendiendo El prado, Nueva ciudad, Carcesa, El Torillo, Cruz Campo, Bellavista y San Antonio).

De igual forma, se realizarán ocho capturas mediante disparos con cañón de redes, previo cebado de las aves en el punto de captura durante el mes anterior.

Los lugares de cebado serán establecidos por la delegación de sanidad. Los trabajos para realizar los programas anteriormente descritos no supondrán molestia para los ciudadanos y, en todos los casos, se ejecutarán de modo profesional, en orden a reducir cualquier riesgo para el hombre, los animales o el medio ambiente, cumpliendo siempre la normativa de protección de los animales.

Además hará una labor de detección, identificación, limpieza y retirada de nidos o madrigueras o cualquier tipo de nidificación en edificios públicos y en monumentos que se solicite.

El delegado subraya que "la cantidad de palomas que pueden localizarse puntualmente o habitar de forma permanente en un espacio determinado está estrechamente relacionada con la existencia en esa localización de los factores de disponibilidad de comida, agua y refugios".

Así, el ayuntamiento insiste en la necesidad de "no dar de comer a las palomas en la vía pública, ni desde balcones ni terrazas y no dejar a su alcance restos de alimentos". Un "simple gesto con el que se consigue que se mantenga un mínimo de reproducción". Asimismo, "se realizará una campaña de concienciación a la ciudadanía para reducir la población de palomas. Una campaña que incide en la necesidad de no dar de comer a las palomas en la vía pública, ni desde balcones ni terrazas y no dejar a su alcance restos de alimentos", concluye Marco Antonio Guijarro.