Adjudicados por 157,5 millones tres contratos para 70 kilómetros del tramo Talayuela-Plasencia de la alta velocidad

Transportes adjudica por 157,5 millones tres contratos para avanzar en el desarrollo del tramo Talayuela-Plasencia de la alta velocida - MINISTERIO DE TRANSPORTES

MÉRIDA, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha adjudicado por una inversión global de 157,5 millones de euros (IVA incluido), a través de Adif AV, tres contratos con los que se impulsa la construcción del segundo tramo de la Línea de Alta Velocidad (LAV) Madrid-Extremadura, el Talayuela-Plasencia, con una distancia de 70 kilómetros ).

En concreto, se ha contratado el despliegue en este trazado de los "más avanzados sistemas" de señalización y comunicaciones ferroviarias y también la construcción de la base desde la que se realizará el montaje de vías.

Uno de los tres contratos ahora adjudicados consiste en el despliegue entre Talayuela y Plasencia de los más avanzados equipos y sistemas de señalización ferroviaria y el que permite su gestión en remoto y tiempo real, por un importe de 118,3 millones de euros, indica el ministerio en una nota de prensa.

Se trata de los enclavamientos (dispositivo que controla a distancia las señales de un tramo ferroviario), los sistemas de protección del tren, las telecomunicaciones fijas y el Control del Tráfico Centralizado (CTC), el sistema que permite la gestión de todo ello en remoto y tiempo real. Otro de los contratos, de 8,2 millones, comprende la instalación de los equipos de telecomunicaciones ferroviarias móviles GSM-R.

De esta forma, el Ministerio sigue avanzando en la contratación para abordar las próximas fases de desarrollo del segundo de los tres tramos en que se estructura la LAV (montaje de vía, electrificación y despliegue de sistemas de comunicación y señalización), mientras completa su plataforma.

La adjudicación de estos contratos sucede a la reciente contratación de los correspondientes a la electrificación del tramo por otros 41,7 millones de euros, la construcción de la subestación de Casatejada por 16,7 millones de euros y el tendido de catenaria, A ellos, seguirá la próxima licitación de los trabajos de montaje de vía.

Finalmente, el tercero de los contratos ahora adjudicados, por 31 millones de euros, permitirá la construcción de la base desde la que se realizarán los trabajos de montaje de vía en este segundo tramo de la LAV, que se levantará en Navalmoral de la Mata y, con sus 140.000 m2 de superficie, será una de las más grandes de la red.

La instalación albergará zonas para acopio de elementos de vía, almacén, oficinas y nave para mantenimiento de material móvil. También dispondrá de vías para la circulación de vehículos por su interior, conexión a la red ferroviaria convencional, y por carretera, con enlace a la EX-118. Una vez este tramo de LAV se ponga en servicio, se convertirá en base de mantenimiento.

Transportes, a través de Adif, impulsa el desarrollo de la LAV Madrid-Extremadura con actuaciones simultáneas en distintos ámbitos y puntos del corredor. Así, avanza en este segundo tramo entre Talayuela y Plasencia mientras completa el primero, el Plasencia-Cáceres-Badajoz, en servicio desde 2022 y electrificado desde 2023, ultimando las pruebas para poner en servicio del sistema de señalización ERTMS 2, el más avanzado del mundo.

El Ministerio, además, trabaja en el trazado del tercer tramo de la LAV, entre Oropesa y Madrid.

En paralelo, el ministerio hace referencia a los avances en la mejora de las conexiones de Extremadura por ferrocarril convencional, tanto de la línea Madrid-Valencia de Alcántara, con la redacción del proyecto para su electrificación, como la Mérida-Puertollano y la Mérida-Los Rosales, con actuaciones de renovación también en marcha.

Todas estas actuaciones contribuyen a los ODS número 9 (fomento de infraestructuras fiables, sostenibles y de calidad), 7 (sostenibilidad) y 8 (creación de empleo y crecimiento económico). Esta actuación podrá ser cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).