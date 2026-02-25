AENA propone una inversión de 5,2 millones en el aeropuerto de Badajoz para el periodo 2027-2031

Archivo - Imagen de archivo del aeropuerto de Badajoz - AENA AEROPUERTOS - Archivo

BADAJOZ, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La inversión total para el quinquenio 2027-2031 propuesta por AENA para el aeropuerto de Badajoz es de 5,2 millones de euros, frente a los 1,5 millones de euros del periodo 2022-2026.

Así, en el quinquenio 2027-2031, en el aeropuerto de Badajoz está prevista una mejora de la seguridad con equipamiento para filtro y vehículos SEI.

De igual modo, en cuanto a sistemas de información y comunicaciones, se prevé la renovación de elementos de campo, de elementos para el sistema de ayudas visuales.

Para acometer esta "gran ola inversora", AENA ha propuesto un incremento medio anual de la tarifa que, en el caso del aeropuerto de Badajoz será de 25 céntimos, que se quedarían en 10 céntimos en caso de aplicarse los incentivos.

Las inversiones reguladas (no comerciales) incluidas en la propuesta de DORA han sido debatidas en el proceso de consultas preceptivo con las compañías aéreas y usuarios durante cinco meses.

Tras la aprobación por el Consejo de Administración de AENA, el documento se ha remitido a la Dirección General de Aviación Civil y a la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia.

También se presentará a los Comités de Coordinación Aeroportuaria de las comunidades autónomas, que serán convocados por la Dirección General de Aviación Civil, para continuar su tramitación hasta la aprobación del documento definitivo por el Consejos de Ministros que, como máximo, será en septiembre de este año, indica AENA en nota de prensa.