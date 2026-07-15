El Aeropuerto de Badajoz supera por primera vez los 57.000 pasajeros en el primer semestre del año

Aeropuerto de Badajoz - JUNTA DE EXTREMADURA

BADAJOZ, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Aeropuerto de Badajoz ha cerrado el primer semestre de 2026 con un total de 57.318 pasajeros, lo que supone 17,6 por ciento más que en el mismo periodo del año anterior, y 2.340 operaciones, un 29,9 por ciento más, lo que supone su récord desde que existen registros.

Con respecto al mes de junio, el Aeropuerto de Badajoz ha registrado 10.462 pasajeros, un 13,3 por ciento más que en el mismo mes del año anterior, y 498 operaciones, un 41,9 por ciento más.

En el acumulado interanual (julio 2025 - junio 2026), el aeropuerto alcanza 115.584 pasajeros, un 22 por ciento más que en el periodo precedente, según los datos aportados por la Junta de Extremadura, que señala que este ha sido "el mejor mes de junio" de la historia del aeropuerto pacense, tras encadenar dos meses consecutivos por encima de los 10.000 pasajeros.

Además, el segundo trimestre supera por primera vez los 30.000 pasajeros y el primer semestre rebasa la barrera de los 50.000, estableciendo un nuevo récord.

Estos resultados "reflejan la consolidación de la demanda, el buen comportamiento de las rutas y la confianza de los usuarios en la conectividad aérea de Extremadura", señala el Ejecutivo regional, que apunta que el aeropuerto pacense "refuerza así su papel como infraestructura estratégica para la movilidad, el turismo y la actividad económica de la región".

En ese sentido, recuerda que la Junta de Extremadura incrementará en un 23 por ciento la partida destinada al contrato de la OSP aérea con Madrid y Barcelona en 2027, un "esfuerzo" que se acompaña de "la búsqueda activa de nuevas rutas que permitan ampliar la conectividad de la región".

Finalmente, lamenta el Ejecutivo regional que el Gobierno de Pedro Sánchez "continúa ignorando las peticiones de mejora e inversión en el aeropuerto de Badajoz", haciendo "caso omiso al potencial que evidencian estas cifras y desatendiendo una infraestructura clave para el desarrollo económico y social de Extremadura", concluye.