Agentes de la Guardia Civil registran la vivienda de los dos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas

Calle de Hornachos en la que se están centrando lso registros de de la Guardia Civil - EUROPA PRESS

HORNACHOS (BADAJOZ), 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Agentes de diversas unidades de la Guardia Civil participan este miércoles en el registro de la vivienda de los dos investigados en el caso de la desaparición de Francisca Cadenas en mayo de 2017 en la localidad pacense de Hornachos.

Los registros se están practicando en la calle Nueva de Hornachos, en la que residen los dos hermanos investigados, y que permanece cortada por la Guardia Civil.

Según las primeras informaciones, estos registros se estarían centrando en el patio de la vivienda de los investigados.

En este registro están colaborando hasta ocho unidades diferentes de la Guardia Civil, como criminalistica, buzos, montaña o la Usecic entre otros, con el objetivo de recabar pruebas sobre la desaparición de Francisca Cadenas.