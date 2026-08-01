Agosto comienza este sábado con toda Extremadura en aviso amarillo por altas temperaturas

Avisos para el 1de agosto en Extremadura - AEMET

MADRID/ MÉRIDA 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

El mes de agosto arranca este sábado, día 1, con toda Extremadura en aviso amarillo por altas temperaturas, que podrán alcanzar máximas de 38 grados en algunas zonas.

Ante esta previsión, el aviso amarillo se activará a las 13,00 horas de este sábado en toda la región, y permanecerá hasta las 21,00 horas, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), recogidos por Europa Press.

En todo el país, las altas temperaturas mantienen este sábado en aviso a la mitad del país, aunque España ya no estará bajo la influencia de una ola de calor, y varias provincias estarán en riesgo por lluvias y tormentas, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En Andalucía, estarán en aviso naranja por calor Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla, mientras que Almería estará en riesgo por tormentas; en Aragón, en aviso amarillo Zaragoza, Huesca y Teruel (también por tormentas); en Castilla y León, en aviso amarillo estarán Ávila, Segovia y Soria; en Castilla-La Mancha, en aviso amarillo a Toledo, Guadalajara, Cuenca, Ciudad Real y Albacete (también por tormentas); y en Cataluña, en aviso amarillo por calor estarán Barcelona, Gerona, Lérida y Tarragona, mientras que Barcelona y Gerona también estarán en riesgo por lluvias y tormentas y Tarragona por tormentas.

Además, estarán en aviso amarillo por calor Baleares, Madrid, Murcia y Navarra, y, en Extremadura, estarán en riesgo Badajoz y Cáceres; en la Comunidad Valenciana, Alicante estará en aviso amarillo por lluvias tormentas, Castellón estará en aviso amarillo por tormentas y Valencia estará en aviso naranja por tormentas y amarillo por lluvias y calor; y en Canarias estará en aviso naranja por calor Gran Canaria y en aviso amarillo Tenerife.

Este sábado persistirá un tiempo estable en la mayor parte del país con cielos poco nubosos o despejados, quedando el norte de Galicia y Cantábrico occidental con cielos nubosos y probables lluvias débiles y dispersas remitiendo durante la tarde.

También se espera nubosidad baja en el Estrecho y oeste de Alborán, así como al principio en otros puntos del norte peninsular y del área mediterránea.

Por la tarde se desarrollará nubosidad de evolución en el tercio este, con chubascos y tormentas que es probable que sean fuertes y vayan acompañados de granizo y rachas muy fuertes de viento en el Pirineo oriental, entorno del bajo Ebro, Murcia, Albacete y Comunidad Valenciana, donde podrían ser localmente muy fuertes.

En Canarias, habrá intervalos de nubes bajas en los norte y cielos poco nubosos o con intervalos de nubes altas al sur; y bancos de niebla matinales en regiones de Baleares y norte peninsular, con brumas costeras en el Estrecho y Alborán. También se espera calima en Canarias y en el sur peninsular.

Las temperaturas máximas ascenderán de forma ligera en la mayor parte del país, más acusadamente en el norte y noroeste peninsular, y exceptuando en el tercio oriental y norte de Baleares con descensos. Se mantendrán por encima de 35 grados en amplias zonas de Canarias y de la Península, exceptuando el tercio noroeste, así como en zonas de Baleares; superando incluso los 40 en la vertiente atlántica de Andalucía. Las mínimas también tenderán a aumentar, exceptuando en el cuadrante nordeste peninsular con descensos.

Este sábado se darán noches tropicales en la mitad sur peninsular, depresiones del nordeste y área mediterránea, pudiendo no bajar de 25 grados en zonas de Andalucía, Murcia y Canarias.

En cuanto al viento, soplará moderado del norte y nordeste en Canarias y litorales de Asturias y Galicia, con viento flojo en el resto arreciando por la tarde en el centro y sur peninsular. Predominará la componente norte en el Cantábrico, las sur y este en Baleares, nordeste y fachada oriental peninsular y la oeste en el resto.